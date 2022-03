SD predstavlja kandidate za državnozborske volitve

Na kandidatni listi bosta ob predsednici Tanji Fajon kandidirali tudi obe podpredsednici stranke, Dominika Švarc Pipan in Andreja Katič, z izjemo poslanca Željka Ciglerja, ki je v začetku leta iz Levice prestopil v SD, pa tudi vsi aktualni poslanci.

Za nov poslanski mandat se bodo tako potegovali Matjaž Han, Matjaž Nemec, Predrag Baković, Samo Bevk, Meira Hot, Soniboj Knežak, Marko Koprivc, Bojana Muršič, Jani Prednik, Franc Trček, Dejan Židan in Gregor Židan.

Med kandidati na listi stranke bo tudi nekaj vidnejših imen iz različnih sfer družbe in nekdanjih politikov, med drugim nekdanji evropski poslanec in nekdanji predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček, predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijsko politiko Milan Martin Cvikl, predavateljica na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko Emilija Stojmenova Duh ter igralec in televizijski voditelj Jonas Žnidaršič. V stranki sicer še poudarjajo, da bo na kandidatni listi stranke velik delež žensk in mladih.

Volilni program stranke z naslovom Drugače - načrt velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030 so člani programske konference SD potrdili že konec preteklega meseca.