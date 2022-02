Fajonova: Naslednjo vlado čakajo zahtevne naloge

Na konferenci SD okoli 90 članov potrjuje volilni program stranke z naslovom Drugače. V njem so v desetih točkah strnili "načrt velikih sprememb" za soočenje z zdravstvenimi, gospodarskimi, socialnimi, podnebnimi, okoljskimi, tehnološkimi, političnimi in varnostnimi tveganji. Ključni prioriteti sta kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti. Predsednica SD Tanja Fajon je poudarila, da naslednjo vlado čakajo zahtevne naloge, ki jih ne bo mogla reševati z obljubami, ampak bo potrebovala načrt in odlično ekipo.

V nagovoru članom konference SD, ki so danes potrdili volilni program stranke z naslovom Drugače, se je Fajonova sicer uvodoma dotaknila aktualnih razmer v Ukrajini. Nad Evropo so se po njenih besedah zgrnili črni, nad Ukrajino pa krvavi dnevi, zato je zdaj bolj kot kadarkoli prej jasno, da mir ni samoumeven.

Kot je izpostavila, bo posledice uporabe vojaških sil brez dvoma čutila tudi Slovenija. "Z begunci, ki jim bomo pomagali, z motnjami v oskrbi, s podražitvami dobrin in seveda v spremenjeni varnostno-politični sliki Evrope in sveta," je naštela Fajonova.

Prav zato pa po njenih besedah potrebujemo načrt in pripravljenost, na krizo pa se moramo odzvati usklajeno. Prepričana je tudi, da je vojaški spopad v Ukrajini hkrati zadnji rdeči alarm, dokaz, kaj se zgodi, ko se načrtno spodkopava demokracijo, pravno državo in človekove pravice. "Vzpon avtokratskega vodenja, ki smo mu priča tudi na Madžarskem in Poljskem in ki ga posnema premier Janez Janša s svojo vlado, zastraševalna komunikacija, oženje medijske svobode, proizvodnja lažnih novic, vračanje v preteklost in vzorce konservativne družbe vodijo izključno v delitev naroda in v sovraštvo," je dejala.

SD na volitve s programom Drugače

Nasprotno pa sta po njenih besedah spoštovanje in vključevanje temelj delovanja Socialnih demokratov in današnje programske konference z naslovom Ekipa z načrtom, s katero stranka zaključuje večmesečno obdobje intenzivne javne razprave o volilnem programu.

V tem času so, kot je poudarila Fajonova, slišali zahteve ljudi po spremembah, 240-stranski načrt in odgovorno delo za njegovo uresničevanje pa sta odgovora stranke na te zahteve za drugačno družbo in državo.

Volilni program stranke je tako po njeni oceni program za dostojanstvo, blaginjo in spoštovanje vsakega človeka, hkrati pa tudi program za močno in povezano skupnost.

Med ključnimi programski točkami, za katere se bo zavzemala stranka, je Fajonova izpostavila največ 30-dnevni rok za pregled pri specialistu, zagotovitev osebnega zdravnika in krepitev javnega zdravstva ter minimalno pokojnino v višini 700 evrov. Izpostavila je še izgradnjo deset tisoč najemnih stanovanj, regulirane najemnine, postopen prehod na 32-urni delovni teden, brezplačno hrano za šolarje in brezplačen vrtec.