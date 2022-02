To so ljubljanski aduti Tanje Fajon

V svojem govoru je Tanja Fajon izpostavila tudi program SD z naslovom Nov začetek, ki so ga po njenih besedah v preteklih mesecih pripravljali v sodelovanju s strokovno javnostjo in civilno družbo ter ponuja izvedljiv in realen načrt za naslednje desetletje. Dokončno bodo volilni program stranke potrdili na programski konferenci konec februarja.

V svojem govoru je Tanja Fajon izpostavila tudi program SD z naslovom Nov začetek, ki so ga po njenih besedah v preteklih mesecih pripravljali v sodelovanju s strokovno javnostjo in civilno družbo ter ponuja izvedljiv in realen načrt za naslednje desetletje. Dokončno bodo volilni program stranke potrdili na programski konferenci konec februarja. Foto: STA

V SD po uradnem razpisu volitev v DZ nadaljujejo z aktivnimi pripravami na volitve. Danes so predstavili kandidate, ki bodo kandidirali na listi stranke v Ljubljani. Ob predsednici stranke Tanji Fajon se bodo za poslanski mandat med drugim potegovali aktualna poslanca SD Marko Koprivc in Gregor Židan, novinar Blaž Zgaga in igralec Jonas Žnidaršič.

Na kandidatni listi SD bodo sicer na območju Mestne občine Ljubljana kandidirali tudi podpredsednica SD Dominika Švarc Pipan, nekdanji evropski poslanec in nekdanji predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijsko politiko Milan Martin Cvikl, nekdanji minister za kulturo in profesor na akademiji za glasbo Dejan Prešiček, Petra Culetto, Janez Kastelic, Nataša Gombač in Petra Doles.

Fajonova je, kot je izpostavila v svojem govoru na današnji javni predstavitvi kandidatov, prepričana, da so Socialni demokrati nosilci družbenih sprememb, kandidati pa imajo "znanje, ambicije in kapital, da Slovenijo 24. aprila peljemo v zmago". Prepričana je tudi, da je nastopil čas, ko se mora končati obdobje dajanja obljub in začeti obdobje izpolnjevanja zavez, saj bo le tako mogoče povrniti zaupanje ljudi v politiko in institucije.

Hkrati Fajonova, kot je dejala, verjame, da so le povezovanje, sodelovanje in solidarnost prava pot naprej. Zato bo na parlamentarnih volitvah 24. aprila nujna čim višja volilna udeležba, saj bodo "ljudje odločali, v katero smer gre Slovenija". Kot je še poudarila, stranka ne potrebuje glasov volivcev zgolj za to, da bi zmagali, ampak "da bomo imeli dobro državo in da bomo vsi v njej živeli bolje".