Izvršni odbor Gibanja Svoboda je danes potrdil kandidatno listo za aprilske državnozborske volitve, o njej zdaj odloča še svet stranke. Predsednik stranke Robert Golob je predstavil nekatere kandidate, med njimi so nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel in nekdanji boksar Dejan Zavec. Golob je še razkril, da bo kandidiral v istem volilnem okraju kot koordinator Levice Luka Mesec.

Kot je v izjavi za medije pred sejo sveta stranke v Ljubljani pojasnil Robert Golob, se bo potrjevanje liste na svetu stranke najverjetneje končalo v četrtek, celotno listo pa bodo predstavili na sobotni predvolilni konvenciji.

Je pa Golob že danes navedel nekaj imen, ki se bodo potegovala za poslansko funkcijo. Sam bo kandidiral v dveh ljubljanskih volilnih okrajih, v enem izmed okrajev v Ljubljani bo nastopila tudi podpredsednica Urška Klakočar Zupančič.

V Ljubljani se bodo za poslansko funkcijo potegovali nekdanji rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, nekdanja poslanka Mirjam Bon Klanjšček, zgodovinar Martin Premk, novinarka Mojca Šetinc Pašek in nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Nekdanja poslanka SMC, zdaj nepovezana poslanka Janja Sluga bo kandidirala v Celju, Jurij Lep pa v Rušah, je še navedel Golob. Najverjetneje na Ptuju pa se bo za poslanski mandat potegoval nekdanji boksar Dejan Zavec. Tudi preostali kandidati so po Golobovih besedah dovolj znani v lokalnem okolju, hkrati pa "po svoje tudi nepopisani listi, kar se tiče politične kariere".

Golob bo kandidiral v dveh ljubljanskih okrajih

Golob je še pojasnil, da je odločitev, da bo kandidiral v dveh ljubljanskih okrajih, sprejel sam. Pojasnil je, da imajo v Novi Gorici, od koder prihaja, zelo močnega kandidata, nekdanjega župana Mateja Arčona. "S tega vidika smo se odločili, da tam, kjer imamo močne kandidate, jih uporabimo z enim samim namenom: da naberemo čim več volilnih glasov za levo sredino. To je naš glavni namen in temu smo podredili vse," je dejal.

Pri sestavljanju kandidatne liste in razporeditve po volilnih okrajih se po Golobovih besedah niso usklajevali s strankami koalicije KUL. Golob bo namreč v Ljubljani kandidiral v istem volilnem okraju kot koordinator Levice Luka Mesec.

Imeli bodo dva programa

Svet Gibanja Svoboda bo danes potrdil tudi program stranke. Pri tem si bodo po Golobovih besedah "dovolili narediti posebnost". Tako bodo imeli program z ukrepi, ki jih bo treba začeti izvajati takoj, drugi pa bo dolgoročen in bo odgovarjal na vprašanja, kakšno državo si želimo v letu 2030. "Ne pomaga, če sanjamo o tem, kaj bi želeli čez deset let, če ne znamo definirati prvega koraka. Razmere v svetu so spremenljive in naš program bo to odražal, ne samo danes, ampak bo program dokument, ki bo ves čas v usklajevanju," je še dejal Golob.

Tudi o programskih usmeritvah se stranka ni usklajevala s strankami KUL, a Golob verjame, da bo zdaj, ko bodo javno predstavili program, lahko stekla tudi debata na projektni osnovi.

Svet stranke DeSUS potrdil kandidatno listo

Svet stranke DeSUS je na današnji seji potrdil kandidate, ki so bili izvoljeni na posameznih volilnih konvencijah stranke po Sloveniji, je po seji dejal predsednik DeSUS Ljubo Jasnič. Na volitve se stranka tako podaja s 67 kandidati, kandidatno listo pa bodo v prihodnjem tednu vložili s podpisi volivcev, še pravi Jasnič.

Jasnič hkrati ocenjuje, da se DeSUS na volitve podaja z dobrimi kandidati, ki "nimajo nahrbtnikov". Posameznih imen kandidatov ne izpostavljajo, saj so, kot poudarja Jasnič, vsi pomembni v volilnih okrajih, kjer bodo kandidirali, in imajo vsi enake pogoje. Sam se bo sicer za poslanski mandat potegoval v Ilirski Bistrici.

Prvak DeSUS je tudi prepričan, da se stranka na volitve podaja z "dvignjeno glavo in pokončno hrbtenico". "DeSUS je tukaj, DeSUS bo vedno skrbel za tisto, kar je zapisal v načelih, ne bo pozabil, kar ga je vezalo 30 let, ko je soodločal o vseh stvareh v državi," pred začetkom volilne kampanje še izpostavlja Jasnič.

Na seji sveta stranke pa je po njegovih besedah razprava tekla tudi o tem, "kar se dogaja v sredstvih javnega obveščanja". Po njegovih besedah jih tako v stranki skrbi, da bodo ob ukinjanju nekaterih televizijskih oddaj tik pred volitvami manjše stranke ostale brez možnosti predstaviti se volivkam in volivcem.

Sicer pa so danes v stranki razpravljali še o tem, kako se bodo na terenu predstavili volivcem in s kakšnim programom jih bodo nagovarjali. Slednjega bodo tudi javno objavili v prihodnjem tednu, ocenjujejo pa, da je program dober in daje osnovo tudi za poudarjanje posameznih interesov na lokalni ravni.