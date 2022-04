Poslanka Eva Irgl skupaj z izbrancem v novi pesmi #video

Poslanki Evi Irgl glasba veliko pomeni, v roke rada vzame kitaro, zdaj pa je kot spremljevalni vokal zapela s svojim izbrancem Davorjem Božičem in glasbenikom Leejem Harrisom. Pri ustvarjanju skladbe je sodeloval še komorni zbor Ave iz Ljubljane, Janja Brlec je odigrala citre, Mitja Tavčar pa timpane.

Pesem in videospot z naslovom The Deer's Cry sta premierno izšla danes, pred veliko nočjo. Gre za poezijo, ki jo je napisal sveti Patrik v 5. stoletju. Na Irskem je bilo takrat za kristjane precej nevarno, in ko se je s svojo skupino ljudi odpravil na dvor, da bi se dogovoril o nekih stvareh, je vedel, da bo prečkal ozemlja, na katerem bodo nanj čakali vojščaki, ki ga bodo želeli pokončati. S to pesmijo so klicali Kristusovo prisotnost, da bi jih na poti obvarovala. In res jih je. Varno so prišli na dvor, vojščaki pa so kasneje rekli, da jih niso videli, da so videli le majhno čredo jelenov sredi meglic.

"Gre za pesem zaščite in mislim, da bo v tem velikonočnem času, sploh v teh okoliščinah, v katerih trenutno živimo, prinesla občutek varnosti, zaupanja, umirjenosti in vedenja, da nismo sami," je ob premieri pesmi zapisal Božič.