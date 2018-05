Tisti, ki bodo odločili volitve, danes še ne vedo, koga bodo volili

Glede na danes objavljeno predvolilno napoved, ki so jo pri agenciji Ninamedia opravila za Dnevnik in Večer, je SDS pred nedeljskimi volitvami še dodatno utrdila vodstvo. Glede na tretjo predvolilno napoved se je podpora stranki prvaka Janeza Janše teden dni pred volitvami povečala z 22,6 na 24,2 odstotka.

Na drugem mestu ostaja LMŠ Marjana Šarca, ki ji je podpora v tokratni predvolilni napovedi z začetnih 16,3 narasla na 18,1 odstotka. SD Dejana Židana, ki zaseda tretje mesto, je svoj rezultat nekoliko poslabšala. Ob prvem merjenju so ji namreč izmerili 14,4-odstotno, ob zadnjem merjenju pa 12,6-odstotno podporo.

Božič-Maroltova: Tekma je odprta, 200 tisoč volivcev je neodločenih

Direktorica Mediane Janja Božič Marolt poudarja, da težko verjame, da je Marjan Šarec edini, ki v tem trenutku ogroža Janeza Janšo. Foto: Peter Giodani Direktorica in ustanoviteljica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt na vprašanje, kako trdno je vodstvo SDS ob začetku zadnjega tedna predvolilne kampanje, odgovarja, da so možnosti za preobrat trenutno še popolnoma odprte. "Vodstvo SDS je trdno do včeraj. 200 tisoč volivcev, ki pravijo, da bodo šli na volitve, je trenutno še neopredeljenih," poudarja Božič-Maroltova.

Hkrati poudarja, da 20 odstotkov volivcev, ki imajo v tem trenutku svoje favorite oziroma se že nagibajo k posameznim kandidatom, poudarja, da bi se lahko zgodilo, da bodo v zadnjem tednu spremenili svojo odločitev.

"Eno je gledanje v kristalno kroglo, drugo so podporniki ene ali druge stranke, raziskovalci javnega mnenja pa smo dolžni povedati, da je edina stalnica vseh volitev, razen tistih leta 2014, ko je Cerar vodil in ostal zmagovalec, odločanje v zadnjem tednu. V preostalih primerih so bile na vrhu zamenjave," pojasnjuje direktorica Mediane.

Kot poudarja Božič-Maroltova, se je na zadnjih volitvah polovica volivcev odločila v zadnjem tednu, v zadnjih treh dneh tretjina, zadnji dan pa celo deset odstotkov volivcev. Na vprašanje, kako pomembni so glasovi volivcev, ki se odločijo zadnji, direktorica Mediane brez dlake na jeziku odgovarja, da so to volivci, ki odločijo volitve.

Zorko: Najprej se je zdelo, da Šarec ni kandidat, ki bi lahko privabil volivce

Analitik Andraž Zorko iz družbe Valicon medtem opaža, da bi se podoben vzorec, ki smo mu bili priča na volitvah leta 2011, lahko ponovil tudi pred nedeljskimi volitvami. "Razlika med SDS in PS deset dni pred volitvami leta 2011 je bila bistveno večja, kot je bila denimo razlika med SDS in LMŠ deset dni pred tokratnimi volitvami," pojasnjuje Zorko.

Ena od ključnih razlik v primerjavi z volitvami leta 2011 je po njegovem mnenju ta, da PS v javnomnenjskih raziskavah pred volitvami nikoli ni prehitela SDS, medtem ko je LMŠ januarja in februarja letos to uspelo, nato pa je stranka kamniškega župana zabeležila trend upadanja.

"Najprej se je zdelo, da Šarec ni kandidat, ki bi lahko v zadnjih dneh potegnil in presegel SDS. Vendar pa smo od prejšnjega petka priča raziskavam, ki kažejo, da naj bi bil Šarec kar naenkrat bližje SDS, medtem ko naj bi bila SD in SMC nižje," razlaga Zorko.

Andraž Zorko iz Valicona poudarja, da bi Marjan Šarec v zadnjih dneh volilne tekme lahko prehitel Janeza Janšo. Foto: STA

"Pogoji za taktično glasovanje bi lahko nastali že v tem trenutku"

Zaradi visokega odstotka neodločenih volivcev, visoke stopnje nenaklonjenosti SDS s strani dela volilnega telesa ter naraščanju podpore LMŠ in padanju podpore SD v javnomnenjskih raziskavah bi po besedah Zorka lahko že v tem trenutku nastali oziroma se celo ustvarili pogoji za taktično glasovanja.

"Če bodo prihodnje raziskave pokazale, da se razkorak med SDS in Šarcem znižuje, bo to še dodatno aktiviralo volivce, ki nočejo, da zmagata SDS in Janša. Četudi Šarec ni preveč simpatičen, bodo prišli na volišča in obkrožili njegovo stranko samo za to, da Janša ne zmaga. Že naslednji dan mu bodo odrekli podporo, ker ga v resnici ne podpirajo," poudarja analitik.

"Težko verjamem, da bi Janšo ta trenutek ogrožal samo Šarec"

Božič-Maroltova na drugi strani težko verjame, da bi lahko Janšo trenutno ogrožal samo Šarec. "Obstajajo volivci, ki prehajajo od ene stranke k drugi. Ta hip še ni nič odločeno, je pa res, da do taktičnega glasovanja lahko pride samo med velikimi. Na levem političnem polu so to trenutno LMŠ, SD, SMC in Levica," poudarja direktorica Mediane.

Na vprašanje, kako glasujejo tisti, ki se odločijo zadnji dan, Zorko odgovarja, da se omenjeni volivci večinoma opredelijo proti Janši: "Tisti, ki se odločijo zadnji dan, se večinoma odločijo proti Janši. Ker je še veliko neopredeljenih, je popolnoma možno, da se bo v nedeljo zgodilo natanko to, kar se je zgodilo na volitvah leta 2008 in leta 2011."

Andraž Zorko poudarja, da bodo tisti, ki se bodo odločili zadnji trenutek, večinoma odločijo proti Janši. Foto: Ana Kovač

Volitve 2008: Ankete napovedale zmago SDS, na koncu slavila SD

Spomnimo, da so javnomnenjske raziskave, ki so bile izvedene pred zadnjimi tremi državnozborskimi volitvami, SDS najvišjo podporo pred volitvami napovedovale kar v dveh od treh primerih. Z izjemo raziskav pred volitvami leta 2014, ki so pravilno napovedale kasnejšo zmago SMC, so meritve javnega mnenja pred volitvami leta 2008 in 2011 kazale na gladko zmago SDS.

Javnomnenjska raziskava Delo Stik je SDS deset dni pred volitvami leta 2008 izmerila 23,8-odstotno podporo, SD na drugem mestu pa 22,0 odstotka podpore. Še višji odstotek glasov, 29,9 odstotka, je SDS deset dni pred volitvami napovedala raziskava Dnevnika. Najbližja zasledovalka SD na drugem mestu uživala 20,1 odstotno-podporo.

Zadnje ankete pred volitvami leta 2008 so še vedno napovedale zmago SDS. Raziskava Ninamedie je SDS izmerila 34,8, SD pa 29,2 odstotka podpore, raziskava Valicona pa je dva dni pred volitvami pokazala na še manjšo razliko. SDS je glede na njihovo raziskavo uživala 26,9-odstotno podporo, zasledovalka SD pa je s 26,4 odstotka znižala zaostanek. SD je na volitvah leta 2008 pozneje slavila s 30,45 odstotka, druga je bila SDS s 29,26 odstotka podpore.

Vzdušje v taboru SDS po predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2011. Foto: STA

Volitve 2011: SDS močno vodila, Jankoviću je uspel preobrat

Podoben scenarij se je ponovil leta 2011. Javnomnenjska anketa Episcentra je SDS deset dni pred volitvami napovedovala 30-odstotno podporo. Listi Zoran Jankovića – Pozitivna Slovenija na drugem mestu so takrat izmerili 20 odstotkov podpore. Razlika med SDS in njeno najbližjo zasledovalko je deset dni pred volitvami znašala kar deset odstotnih točk.

Dva dni pred volitvami bi SDS glede na javnomnenjsko anketo Mediano na volitvah zmagala s 27 odstotki glasov, medtem ko naj bi Pozitivno Slovenijo podprlo 19 odstotkov volivcev. Na volitvah je pozneje s 28,51 odstotka glasov zmagala PS, SDS pa je bila druga s 26,19 odstotka glasov.