Šarec: Z Janšo sva se sestala, zlorabil je moje zaupanje

V sinočnjem predvolilnem soočenju pred nedeljskimi volitvami na Televiziji Slovenija je Bojan Požar (LNBP) Marjana Šarca (LMŠ) vprašal, ali držijo informacije, da se tajno sestaja s prvakom SDS Janezom Janšo. Prvič naj bi se dobila 25. novembra lani, potem pa naj bi se srečala še večkrat, tudi letos, je dejal Požar. Šarec naj bi Janšo prosil za tiho podporo pri volitvah, je še dodal.

Šarec je srečanja z Janšo najprej zanikal. Ko je do besede prišel prvak SDS, pa je pogovore s Šarcem potrdil. Hkrati se je Janša začudil, zakaj Šarec njuna srečanja zanika.

Šarec trdi, da je šlo za dogovorjen napad nanj

Šarec se je danes zjutraj odzval na sinočnji dogodek. Zapisal je, da sta mu Požar in Janša v dogovorjenem napadu očitala tajno srečanje z Janšo. To je po njegovem prepričanju logičen odziv na njegova ostra stališča do financiranja stranke SDS iz tujine.

Marjan Šarec je prepričan, da sta se Janez Janša in Bojan Požar dogovorjena spravila nanj. Foto: Planet TV

"Ko sem se odločil za vstop v državno politiko, sem opravil veliko pogovorov z različnimi slovenskimi politiki, predsedniki strank, kandidati za poslance in številnimi drugimi ljudmi. Sem človek, ki posluša in da priložnost. O tem nisem in ne bom javno govoril ali tega celo prikrito prodajal novinarjem. Žal danes ugotavljam, da je edini, ki je zlorabil to zaupanje, Janez Janša. Z njim sem se pogovarjal lani v predsedniški kampanji in enkrat letos," je zapisal prvak LMŠ.

Šarec ponovil, da sodelovanja s SDS ne bo

Obenem Šarec ugotavlja, da se je pravilno odločil, da LMŠ pod njegovim vodstvom ne bo nikoli sodelovala v koaliciji s stranko SDS, "ki s svojim medijskim imperijem širi laži in lažne novice o meni in naših članih. Spomnimo se samo nekaterih člankov na Nova24 in portalu Požareport. Mogoče sem naiven, nisem pa pokvarjen", je pojasnil.

"Smešno je, da mi laž očita nekdo, čigar portal temelji na laži oziroma polresnicah. Ključno spoznanje pa je, da Janez Janša živi v preteklosti, nas pa zanima prihodnost in priložnost za naše otroke. Čas je za novo generacijo!" je zapisal Šarec.

Za podrobnejša pojasnila o sestankih Janše s Šarcem smo se obrnili tudi na SDS. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.