Močno bi zmagala SDS, gneča za tretje mesto, v parlament Jelinčič?

Če bi bile volitve jutri, bi 16,5 odstotka vprašanih volilo SDS (prejšnji teden 14,7), Listo Marjana Šarca pa 8,9 odstotka (prejšnji teden 9,8), kaže raziskava javnega mnenja, ki jo je za Siol.net in Planet TV opravil Inštitut Mediana.

Tretje mesto še velika neznanka

Če lahko z večjo verjetnostjo trdimo, da sta prvi dve mesti rezervirani za SDS in LMŠ, pa je preostanek lestvice povsem nepredvidljiv. Boj za tretje mesto je tako odprt, nanj se lahko, kot kaže interval zaupanja, uvrstijo stranke SD, NSi, SMC, Levica, Stranka Alenke Bratušek, DeSUS in tudi SNS.

Listi Marjana Šarca v tokratni raziskavi sledi Levica s 5,7 odstotka, SD s 5,4, NSi s 4,3 odstotka, DeSUS s 4,3 odstotka, SMC s štirimi odstoki, SNS s 3,8 odstotka podpore in Stranka Alenke Bratušek, ki bi dobila 2,8 odstotka.

V DZ tudi SNS in Bratuškova?

Glede na projekcije med tistimi, ki bi se volitev najverjetneje udeležili, imata tako SNS kot Stranka Alenke Bratušek možnost, da se prebijeta v državni zbor, odpisati pa ne gre niti stranke SLS.

Zakaj nismo objavili volilne napovedi

Prejšnji teden smo napovedali, da bomo danes objavili volilno napoved, a smo objavili le raziskavo javnega mnenja, torej kakšno je javno mnenje vsega volilnega telesa, ne le tistih, ki bi šli na volitve. Zakaj?

Skoraj petina tistih, ki bi šli na volitve, je še neznanka: 16 odstotkov volivcev še ne ve, koga bodo volili, približno štiri odstotke pa jih ni želelo povedati, koga bodo volili. Kot pravi direktorica Inštituta Janja Božič Marolt, ga ni algoritma, ki bi nam lahko povedal, kako se bodo porazdelili njihovi glasovi.

Poleg tega je več kot tretjina, kar 35 odstotkov, ki so se že izjasnili, katero stranko bodo volili, navedlo, da si do volitev lahko še premislijo. Preveč je torej neznank, zato v uredništvu menimo, da bi bilo neresno, če bi na podlagi teh podatkov objavili volilno napoved.

"Največje presenečenje teh volitev bi bilo, če ne bi bilo presenečenja," je sklenila prva dama Mediane.

Inštitut Mediana je anketo javnega mnenja za Siol.net in Planet TV opravil med 23. in 29. majem na vzorcu 1.094 anketirancev. Populacija je po spolu, starosti, regiji in izobrazbi reprezentativna za Slovenijo. Porazdelitve spremenljivk spol, starost, izobrazba, regija so z uteževanjem prilagojene populacijski strukturi. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje "Če bi bile parlamentarne stranke jutri, za katero stranko bi najverjetneje volili?".