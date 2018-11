Pred drugim krogom županskih volitev vse bolj napeto

V drugem krogu županskih volitev se bosta v 56 občinah pomerila kandidata, ki sta bila v prvem krogu najuspešnejša. Glavno besedo pri odločanju med njima bodo imeli volivci, če pa bi se kje njihovi glasovi razdelili natanko na polovico, bi o novem županu odločil žreb.

Jutri ob 22. uri si lahko na Planet TV ogledate soočenje županskih kandidatov Kopra, Borisa Popoviča in Aleša Bržana. V petek ob isti uri pa se bosta na Planet TV soočila mariborska županska kandidata Sašo Arsenovič in Franc Kangler.

Kangler in Arsenovič v Mariboru tečeta drugi krog

V drugem največjem slovenskem mestu, kjer se je za župana potegovalo rekordnih 18 kandidatov, bo šlo na nož. Potem ko se aktualnemu županu Andreju Fištravcu še zdaleč ni uspelo uvrstiti v drugi krog, so napovedi o novem županu negotove.

Oba kandidata močno obremenjuje njuna preteklost. Političnemu novincu Sašu Arsenoviču nekateri očitajo, da se v politiko podaja zaradi reševanja svojega poslovnega imperija, ki je zadolžen za več milijonov evrov. Na drugi strani mu stoji nekdanji župan Franc Kangler, ki je s postavitvijo izjemno dragih radarjev jeseni leta 2012 sprožil mariborsko vstajo. Več tisoč ljudi je zahtevalo njegov odstop, kar jim je Kangler tudi uresničil. Večina sodnih postopkov zoper njega je bila razveljavljena oziroma mu obtožbe niso bile dokazane, Mariborčani pa so zamere očitno že pozabili. V prvem krogu je zanj glasovala skoraj tretjina volivcev.

Sašo Arsenovič je nov obraz v politiki, med Mariborčani pa je poznan kot uspešen podjetnik z več gostinskimi lokali v središču mesta. A nekateri mu očitajo, da se v politiko podaja zaradi reševanja svojega poslovnega imperija, ki je zadolžen za več milijonov evrov. Foto: Ana Kovač

Arsenoviča so sicer v drugem krogu podprle štiri stranke, ki so imele v prvem krogu svojega kandidata. Kangler pa ob SLS in SDS za zdaj še nima nobene dodatne uradne podpore.

V Kopru mora Popovič prvič v drugi krog

V Kopru se je prvič v 16 letih pojavil tekmec aktualnega župana Borisa Popoviča, ki mu je preprečil zmago v prvem krogu županskih volitev. Večina neizvoljenih županskih kandidatov je podporo v drugem krogu namenila njegovemu zasledovalcu Alešu Bržanu, zato še vse ostaja odprto.

V nadaljevanju volilne kampanje se je zgodilo odkritje nove afere, ki močno bremeni Popoviča. Na dan so namreč pricurljale podrobnosti odstavitve njegovega najtesnejšega zaveznika Gašparja Gašparja Mišiča z vrha koprskega komunalnega podjetja Marjetica. Po navedbah udeležencev afere je Popovič od njega zahteval, naj odpusti mamo mladoletnega otroka, ki je iz nogometnega kluba Koper prestopil k Olimpiji. Ker mu ni ugodil, je moral direktorsko mesto zapustiti Gašpar Mišič. Zaradi avtoritativnega načina vodenja mesta in zanemarjanja podeželskega dela občine si je Popovič nakopičil številne kritike.

Čeprav je aktualni župan Boris Popovič v prvem krogu dobil relativno največ glasov (44,6 odstotka), se bo moral v nedeljo prvič po 16 letih pomeriti z nekdanjim radijcem Alešem Bržanom. Ta ga je izzival že pred štirimi leti. Foto: STA

Zanimiva bitka v drugem krogu se obeta v Bohinju, kjer je po odhodu dolgoletnega župana Franca Kramarja med poslance aktualnemu podžupanu Jožetu Sodji, ta opravlja župansko funkcijo, za zmago v prvem krogu zmanjkalo 2,5 odstotka glasov. V drugem krogu se bo pomeril z novinarjem Bojanom Travnom, ki je prejel 31 odstotkov glasov in je kot občinski svetnik že vrsto let aktiven v bohinjski politiki. V 16-članskem občinskem svetu je Kramarjeva Lista za Bohinj, ki podpira Sodjo, sicer prejela največ, šest mandatov, Travnova pa štiri.

Dolgoletni župan Bohinja, zdaj pa poslanec državnega zbora Franc Kramar, je prepričan, da Bohinj z njegovimi prizadevanji v Ljubljani čakajo nove možnosti. Foto: Matej Povše Kramar volivce v letaku spominja, da je čas za Bohinj novih možnosti, "kar bo Lista za Bohinj skupaj z mojim delom v državnem zboru tudi zagovarjala in Bohinj popeljala po novi poti. Z mojimi prizadevanji v Ljubljani in županovimi v Bohinju je mogoče premakniti ključne stvari, ki nam jih v preteklosti ni uspelo".

Traven gre v drugi krog zelo optimistično, saj meni, da je Bohinj spoznal, da so spremembe potrebne.

V Kranju volilno kampanjo očrnila manipulacija ankete

V Kranju, kjer je bila volilna kampanja doslej razmeroma mirna in kulturna, se je pojavila prva afera. Neodvisni županski kandidat Zoran Stevanović štabu kandidata SD Matjaža Rakovca očita, da kupuje glasove za spletno anketo Radia Kranj.

Radio je namreč na svojih spletnih straneh objavil anketo, kjer javnost lahko glasuje o tem, komu bo namenila podporo v drugem krogu. Ob približno 1.700 glasovih je bil Stevanovič v anketi v vodstvu s približno 70 odstotki, nato pa je v petek popoldne Rakovcu začela skokovito naraščati podpora in v nekaj urah je prejel nekaj sto glasov. Skoraj vsi glasovi so prišli iz ZDA, saj se v anketi vidi, s katerega Facebookovega profila je bil oddan kateri glas. Izkazalo se je, da so glasovi za Rakovca prišli z lažnih tujih profilov, je sporočil Stevanović, ki sklepa, da je nasprotna stran najela zunanjo agencijo, da je organizirala akcijo lažnega glasovanja, da bi s prevaro izboljšala sliko svojega kandidata v javnosti.

Za kranjsko župansko funkcijo se bosta v drugem krogu pomerila kandidat SD Matjaž Rakovec in neodvisni kandidat Zoran Stevanović. Foto: STA

V Rakovčevem štabu očitke odločno zavračajo in dodajo, da jim je zadevo očitno nekdo nastavil. "Z ekipo seveda nikakor nismo naročili Newyorčanom, naj glasujejo za nas, saj tega ne potrebujemo, niti ne znamo. To bi bilo tudi precej kratkovidno in nelogično, saj lahko kdorkoli vidi, kdo je glasoval. Tudi brez tega nam je podpora organsko vztrajno rasla," se je na očitke odzval Rakovec in izrazil upanje, da bo radio vse neverodostojne glasove tudi izbrisal. Za Rakovca bo edina prava anketa prihodnjo nedeljo.

Edina zdravnica v Šmarjeških Toplicah bi lahko odločila volitve

Po tesnem rezultatu v prvem krogu v Šmarjeških Toplicah se obeta zanimiv boj med aktualno županjo Bernardko Krnc in Marjanom Hribarjem.

Aktualna županja Šmarjeških Toplic Bernarda Krnc očitke zdravnice Irene Vester zavrača oziroma jih označuje kot neresnične. Foto: STA Najbolj vroč kostanj kampanje je edina družinska zdravnica Irena Vester, ki ima v občinski zgradbi koncesijsko ambulanto. Ta je po njenih navedbah premajhna in neustrezna, zaradi česar je morala Vesterjeva ZZZS celo plačati kazen, zdravstveni inšpektor pa je zoper njo uvedel prekrškovni postopek. Kljub njenim opozorilom aktualna županja za rešitev njenih težav naj ne bi imela posluha. Celo več, županja naj bi denar za ureditev prostorov ambulante porabila za ureditev svojih prostorov, zdravnico pa je označila za podjetnico, ki ji gre samo za denar. Vestrova je septembra odpovedala koncesijo, češ da z občino in županjo ne najdejo skupnega jezika. Če bi se razmere uredile, je z veseljem pripravljena nadaljevati delo v večjih prostorih, v pismu občanom obljublja Vesterjeva.

Zanimivo je, da Hribar na prvem mestu svojega programa navaja prav nadaljnje sodelovanje z zdravnico koncesionarko.

Roka pravice visi nad obema kandidatoma v Tržiču

Tržiška županska bitka še naprej odmeva zaradi dveh starih znancev policije in sodišča. V drugem krogu se bosta po pričakovanjih pomerila nekdanji župan Pavel Rupar in aktualni župan Borut Sajovic. Oba sta bila v preteklosti vidna člana nasprotnih političnih polov - Rupar SDS in Sajovic LDS - na tokratnih volitvah pa kandidirata s podporo volivcev.

Nekdanji poslanec SDS in župan Pavel Rupar je bil zaradi zlorabe županskega položaja obsojen na leto dni zapora in vračilo protipravno pridobljenih 40 tisoč evrov občini. Ko je kazen odslužil, je, kot sam pravi, začel novo življenje. Foto: STA Rupar se je v preteklosti znašel v številnih aferah in različnih sodnih postopkih. Po štirih pravnomočnih pogojnih in denarnih kaznih je bil zaradi zlorabe županskega položaja obsojen na leto dni zapora in vračilo protipravno pridobljenih 40 tisoč evrov občini. Ko je kazen odslužil, je, kot sam pravi, začel novo življenje.

Tudi ravnanje zdajšnjega župana in občine Tržič preiskuje policija. Ta se je za predkazenski postopek odločila v zvezi z nezakonito gradnjo glamping naselja v občini. Postopek je v fazi preverjanja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Tudi sicer proti Sajovicu dežujejo anonimne prijave in ovadbe.

V Kostelu stari znanec iz afere Patria

Uvrstitev v finale županskih volitev je uspela poslovnežu Ivanu Črnkoviču, ki ga je širša javnost spoznala predvsem med dolgotrajnim sojenjem v zadevi Patria. V drugem krogu se bo v občini s 700 prebivalci Kostel pomeril z Valentinom Južničem. Ima pa Črnkovič že zdaj zagotovljeno večino v občinskem svetu.