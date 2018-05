Izjave poslanca Grimsa na Mirovnem inštitutu ocenjujejo kot sramotne

Izjave poslanca SDS Branka Grimsa na četrtkovem predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija so sramotne in kažejo na civilizacijsko nazadovanje, menijo na Mirovnem inštitutu. Ocenjujejo, da je iz poslančevih besed "razviden Orbanovski namen kriminalizacije civilne družbe in ustrahovanje nevladnih organizacij".

Grims je prepričan, da je treba zaščititi slovenske meje, pri tem pa se je zavzel za zavezništvo z višegrajsko skupino držav in držav, ki so proti migrantskim kvotam v EU. Denar za zagotavljanje varnosti pa bi v SDS našli v sredstvih, ki se jih zdaj namenja za oskrbo migrantov, ter v "300 milijonih evrov, ki se jih meče skozi okno za nevladne organizacije, kot je Mirovni inštitut, od katerih Slovenija nima nobene razvojne koristi".

Na Mirovnem inštitutu so v odzivu zapisali, da je Evropa, katere del je Slovenija, utemeljena na humanističnih vrednotah. Opozorili so, da so migranti "ljudje z enakimi temeljnimi človekovimi pravicami, kot jih ima dotični poslanec, do prosilcev za azil in beguncev pa ima Republika Slovenija posebne obveznosti, ki jih je sama prevzela nase s pristopom k Ženevski konvenciji o statusu beguncev".

Grimsove izjave so zanje dokaz, da je delovanje civilne družbe in akademske sfere, ki opozarjata na pomen človekovih pravic, pomembnejše kot kdajkoli prej. Iz izjave je namreč "razviden Orbanovski namen kriminalizacije civilne družbe, ustrahovanje nevladnih organizacij ter očitno željo po prepovedi dela na področju človekovih pravic," so ocenili in pozvali prebivalstvo, naj "ne naseda tovrstnemu avtoritarnemu in lažnivemu hujskanju".