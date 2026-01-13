Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
13. 1. 2026,
11.06

Osveženo pred

0 minut

Torek, 13. 1. 2026, 11.06

Župnik obiskoval in blagoslavljal družine ter zbral neverjetno vsoto denarja: Hvala Bogu za vse, kar nam je dal.

Avtor:
K. M.

Franjo Glasnović | Med blagoslovom je bilo zbranih 45.190 evrov, kar je, kot pravi župnik, sedem tisoč evrov več kot lani. | Foto Pixsell/Hrvoje Kostelac

Med blagoslovom je bilo zbranih 45.190 evrov, kar je, kot pravi župnik, sedem tisoč evrov več kot lani.

Foto: Pixsell/Hrvoje Kostelac

V župniji Vodice na Hrvaškem so končali božični blagoslov družin in domov. V 14 dneh je bilo blagoslovljenih več kot 1.750 družin, med njimi 30 novih. Ob tej priložnosti so za župnijo zbrali 45.190 evrov prostovoljnih prispevkov, je na Facebooku sporočil lokalni duhovnik Franjo Glasnović.

Blagoslov je, kot je navedel župnik, potekal na 25 območjih župnije. Obiskal je 1.750 družin. "Hvala Bogu za vse, kar nam je dal in s čimer nas je obdaril. Tudi letos smo imeli lepo vreme, le en dan dežja. Vse nam je uspelo obiskati. Imeli smo blagoslov, kot je treba," je dejal Glasnović.

Zbranih 45.190 evrov

Med blagoslovom so zbrali 45.190 evrov, kar je, kot pravi župnik, sedem tisoč evrov več kot lani. Donacije vernikov gredo v skladu s finančnim sistemom Katoliške cerkve v Republiki Hrvaški v župnijsko blagajno. Župnik je pripisal, da meni, da je to treba storiti "zaradi odgovornosti in transparentnosti".

Dodal je, da so bili pri blagoslovu lepi, veseli in smešni trenutki, pa tudi tisti, ko je bilo treba tolažiti, spodbujati in krepiti ter spodbujati upanje in vero.

