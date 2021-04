Znanstveniki odkrili presenetljivo dejstvo o krvoločnem dinozavru

Tiranozaver rex, ki je lahko v višino zrasel več kot štiri metre, težak pa je bil tudi do 14 ton, velja za enega največjih plenilcev, ki so kadarkoli živeli na Zemlji.

Starodavni plenilec je v povprečju hodil s hitrostjo slabih pet kilometrov na uro, kar je podobno tempu hoje številnih drugih živali in tudi sodobnega človeka, so odkrili nizozemski znanstveniki, ki poudarjajo, da pretekle študije glede tempa hoje niso upoštevale vloge dinozavrovega repa, ki predstavlja več kot pol njegove dolžine, poroča CNN.

Rep je bil težak okoli tono

Kot so poudarili, živali ponavadi izberejo tempo hoje, ki jim omogoča čim večje prihranke energije. Z upoštevanjem tega dejstva so na podlagi 12 metrov dolgega fosila tiranozavra rexa, katerega rep je tehtal okoli tisoč kilogramov, izdelali simulacijo njegove hoje in premikanja repa, ki se je med hojo pozibaval gor in dol.

Raziskovalcem v tej študiji še ni uspelo določiti dinozavrove maksimalne hitrosti, a nameravajo to storiti v prihodnje. Po nekaterih drugih študijah naj bi se tiranozaver rex lahko premikal z maksimalno hitrostjo okoli 29 kilometrov na uro.

Med drugim se je prehranjeval z drugimi, predvsem rastlinojedimi dinozavri.

Znanstveniki so pred časom potrdili hipotezo, da so dinozavri, ki so na Zemlji kraljevali več kot sto milijonov let, izumrli zaradi posledic padca asteroida pred 66 milijoni let, ne pa zaradi posledic močne vulkanske aktivnosti.



Nova znanstvena študija je potrdila, da je ogromen asteroid povzročil izumrtje dinozavrov in drugih živali, s čimer so znanstveniki zavrnili konkurenčno hipotezo, da je bilo izumrtje posledica izbruhov vulkanov na območju današnje južne Indije. Znanstveniki domnevajo, da je padec meteorita v bližini mehiškega Jukatanskega polotoka povzročil cunamije in požare ter v ozračje spustil velike količine žvepla. STA