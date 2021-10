Znane nove podrobnosti o smrti mlade blogerke

Poleti sta se Gabby in Brian iz New Yorka s kombijem odpravila na potovanje po ameriških narodnih parkih.

Okoliščine izginotja 22-letnice so pritegnile pozornost svetovne javnosti. Poleti sta se Gabby in Brian iz New Yorka s kombijem odpravila na potovanje po ameriških narodnih parkih. A s potovanja se je vrnil le 23-letni Brian.

Gabby so pogrešali od sredine septembra, pred dvema tednoma je mrliški oglednik potrdil, da so našli njeno truplo in da je bila umorjena. Na torkovi novinarski konferenci je mrliški oglednik Brent Blue predstavil ugotovitve obdukcije in vzrok smrti. Povedal je, da je bila mlada Američanka zadavljena, poroča BBC.

FBI od konca leta 2020 aktivno preiskuje več kot 90 tisoč primerov pogrešanih oseb. Le redki so pritegnili toliko pozornosti kot primer mlade Gabby.

Zaročenec še vedno na begu

S skupnega potovanja se je domov vrnil le Brian. 11. septembra so Gabbyjini starši prijavili njeno izginotje, tri dni kasneje pa je izginil še Brian. "14. septembra je odšel na pohod, s katerega se ni vrnil," so policiji povedali njegovi starši.

"Poteka intenzivna iskalna akcija. Policija ga išče, saj je za zdaj edini osumljenec, po smrti zaročenke pa še vedno uporablja njeno kreditno kartico. Ko ga bomo našli, mu grozi kazen," so pojasnili v izjavi za medije.