Pogrešano 22-letno spletno vplivnico Gabby Petito, ta je izginila na potovanju s 23-letnim zaročencem Brianom Laundrijem, je policija iskala od 1. septembra. V nedeljo so se žalujoči in družina zbrali na pogrebni slovesnosti, potem ko so teden pred tem potrdili, da truplo, ki so ga našli, pripada pokojnemu dekletu. Policija še išče njenega partnerja, možnosti, da ga najdejo živega, pa so zelo majhne.

V nedeljo so se v Long Islandu svojci pokojne Gabby Petito zbrali na pogrebni slovesnosti in se poslovili od umorjenega dekleta. "Ves svet pozna njeno ime," je ob slovesu povedal njen oče Joe Petito, ki je dodal, da je imela njegova hčerka nore ideje in je doživela številne dogodivščine, o katerih je lahko sam le sanjal. "Vedno je želela iti ven in početi stvari, pa naj je bilo to potapljanje z mano ali mojim stricem, hoja po apalaški poti ali pa deskanje po peščenih sipinah v Koloradu," je dodal oče.

Zbranim je dejal, da naj se ob njenih slikah in posnetkih počutijo nagovorjene in naj stvari, ki jih želijo početi, počnejo zdaj in z njimi ne odlašajo. Če pa se znajdejo v težkem razmerju, ki zanje ni najboljše, pa naj odidejo in najprej poskrbijo zase.

Floridski gozdni čuvaj meni, da v močvirju Brian ni mogel preživeti

Floridski čuvaj Alan McEwen je povedal, da na območju rezervata Carlton deluje že več kot 30 let in zato meni, da ni veliko možnosti za preživetje Briana Laundrija, ta je sam odšel od doma z nahrbtnikom in se izgubil v floridskem močvirju. "Vse življenje sem že v gozdu in sem se tako že veliko naučil in spoznal. Med njimi je zagotovo to, da ni mogoče preživeti dveh tednov v takem močvirju peš in opremljen zgolj z nahrbtnikom," je povedal McEwen.

V takem okolju ni izvira vode in območje je polno insektov, aligatorjev in drugih divjih živali. Po teoriji čuvaja McEwena se v okolici trupla takoj zbirajo kanje. In če teh ni, potem tam ni trupla, so še zapisali v DailyMailu.

FBI bo prevzel primer in iskanje izginulega Briana Laundrija, a čakajo, da se bo raven vode znižala in bodo lahko iskali na manjšem področju ter s pomočjo inteligenčnega targetiranja.

Pokojna Gabby Petito in njen pogrešani zaročenec Brian Laundrie. Foto: posnetek zaslona/Reuters

Avgusta je med zaročencema posredovala policija

Gabbyjina mama Nichole Schmidt je potrdila, da je s hčerko nazadnje govorila 24. avgusta in da je že takrat zvenela nenavadno, prav takšno je bilo tudi njeno pisanje v sporočilih. Dvanajstega avgusta pa je bil par udeležen v incidentu. Policijo v Utahu je mimoidoči obvestil o tem, da se neki par prepira in med seboj fizično obračunava. Moški naj bi udaril žensko, nato sta se z vozilom odpeljala naprej.

Policija je po prijavi priče, ki je videla obračun med zaročencema, z njima opravila tudi pogovor, a jima je dovolila, da sta še naprej skupaj, saj je policijski inšpektor sklenil, da bosta te stvari uredila, ko se bosta vrnila na Florido. Policija je zaslišala oba, potem ko je ugotovila, da sta se zjutraj sprla, Gabby pa naj bi zaročenca udarila prva, potem ko ji ni dovolil v vozilo. Da sta si lahko privoščila načrtovano štirimesečno pot in nakup vozila, je Gabby delala kot medicinska pomočnica.

Policija je prepir med njima rešila tako, da sta en dan preživela vsak v svojem hotelu.

Julija odšla na potep po Ameriki

Gabby Petito in njen zaročenec Brian Laundrie sta iz New Yorka z belim kombijem na zahod države odpotovala junija. Gabby Petito je svojo zadnjo fotografijo objavila 25. avgusta, pogrešana je bila od 1. septembra. Skupaj z zaročencem sta obiskala narodne parke in potovanje dokumentirala tudi na družbenih omrežjih.

Njena družina je izginotje prijavila deset dni pozneje. Njen zaročenec se je s potovanja vrnil sam, a je pozneje izginil v floridskem močvirju.

Policija je v zvezni državi Wyoming na območju kanjona našla žensko truplo. Pozneje so potrdili, da pripada Gabby in da je šlo za umor.