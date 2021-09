Našli truplo ženske, ki bi lahko bila pogrešana 22-letnica #video

Gabrielle Petito - Gabby niso videli od 1. septembra, ko se je njen zaročenec Brian Laundrie z večmesečnega potovanja domov vrnil sam. Iz New Yorka sta z belim kombijem na zahod države odpotovala junija, načrtovala sta obisk narodnih parkov in potovanje dokumentirala tudi na družbenih omrežjih. Gabby Petito je svojo zadnjo fotografijo objavila 25. avgusta, pogrešana je od 11. septembra.

Authorities are continuing to look for a Florida man following the apparent discovery of his girlfriend's body in Wyoming after she went missing on a cross country trip. An FBI agent says the body discovered is believed to be Gabrielle “Gabby” Petito. https://t.co/7u0vEw74DC — The Associated Press (@AP) September 20, 2021

V nedeljo so v bližini Spread Creeka v Wyomingu na območju, ki je namenjeno kampiranju, našli truplo ženske, podobne Gabby. Agenti FBI so na novinarski konferenci tudi potrdili, da človeški ostanki ustrezajo njenemu opisu

BREAKING: Authorities say a body discovered in Wyoming is believed to be Gabrielle “Gabby” Petito. The FBI said the body was found by law enforcement agents who had spent the past two days searching campgrounds. https://t.co/tQsCfTJqtT — The Associated Press (@AP) September 19, 2021

Številno krivijo zaročenca

Popolna identifikacija trupla še ni končana, prav tako ni znan vzrok smrti.

Laundrie, ki je skupaj z Gabby živel na zahodni obali Floride, se je pogovoru s preiskovalci izmikal, številni pa ga obtožujejo, da je prav on vpleten v izginotje 22-letne zaročenke. Policija je postala pozorna na klic njegove družine, ko je pretekli petek policiji sporočila, da ga niso videli že tri dni.

Florida…. You have one job to do!



His name is Brian Laundrie, help find this piece of shit👏🏾



And to his family who is helping him get away, There’s a special place in hell for Yall #GabbyPetito #JusticeForGabby pic.twitter.com/NQlRuIMGd0 — Lizbeth R. (@lizbeth4207) September 20, 2021

Kljub policijski preiskavi širšega območja ob naravnem rezervatu na Floridi, kamor naj bi po besedah njegove družine odšel 23-letni Brian Laundrie, ga policisti še niso našli.