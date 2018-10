Izginil vodja Interpola

Menga so nazadnje opazili konec septembra, ko je s sedeža Interpola v Lyonu odhajal na Kitajsko. Po poročanju radia Europe 1 je Francijo zapustil 29. septembra. Vir je za AFP dejal, da Meng ni izginil na ozemlju Francije.

Da je pogrešan, je prijavila njegova žena, ki skupaj z otroki živi v Lyonu. Francoska policija jo je že zaslišala.

Na čelu Interpola od leta 2016

Francosko notranje ministrstvo je danes sporočilo, da je Mengova žena prejela grožnje po telefonu in na socialnih omrežjih, ter izrazilo zaskrbljenost. Zagotovilo je, da bodo poskrbeli za njeno varnost. Pojasnili so tudi, da družina o Mengu nima nobenih podatkov od 25. septembra, policijo pa je o tem obvestila v četrtek.

Hongkonški časnik South China Morning Post, ki se sklicuje na kitajski vir, je poročal, da Menga preiskujejo na Kitajskem ter da so ga odpeljali na zaslišanje takoj po pristanku na Kitajskem. Časnik piše, da je Meng na Kitajsko prispel prejšnji teden.

Kitajske oblasti poročanja časnika še niso komentirale. Na Kitajskem je sicer danes državni praznik, zato so zaprta vsa ministrstva in institucije.

Pri Interpolu so povedali, da so z novicami o domnevnem izginotju seznanjeni, a da so za preiskave pristojne francoske in kitajske oblasti. Vodenje Interpola je začasno prevzel generalni sekretar Jürgen Stock, so še dodali.

Meng je prvi Kitajec na čelu Interpola. Za štiriletni mandat so ga izvolili leta 2016. Pred tem je bil namestnik kitajskega ministra za javno varnost, s čimer je o navedbah kritikov dobil nadzor nad tajno policijo. Organizacije za človekove pravice so bile do njegovega imenovanja za predsednika Interpola kritične.