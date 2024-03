Znana kazen za moškega, ki je posilil 21-letno mladenko in jo vrgel v prepad

Deželno sodišče v Kemptnu na Bavarskem je 31-letnega Američana Troya Bohlinga, ki je lani poleti posilil in umoril 21-letno rojakinjo, obsodilo na dosmrtno ječo. Njegovi odvetniki so že napovedali pritožbo. Zločin je vzbudil veliko medijske pozornosti tudi zato, ker se je zgodil v bližini svetovno znane turistične zanimivosti – pravljičnega gradu Neuschwanstein na Bavarskem.

Troy Bohling je junija lani pri Marijinem mostu (izvirno Marienbrücke) po naključju srečal Američanki, ki sta bili takrat stari 21 in 22 let. Dekleti je ogovoril in se jima zlagal, da jima bo pokazal še lepši razgled na grad Neuschwanstein. Nič hudega sluteč sta mu sledili.

Podrobnosti srhljivega zločina

Ko ju je pripeljal na domnevno razgledno točko, je napadel 21-letnico. Dekletu je na pomoč priskočila njena 22-letna prijateljica, ki pa jo je Bohling porinil po strmini navzdol. Na srečo je hud padec preživela. Potem ko je 22-letnico vrgel v globino, je nadaljeval posilstvo, ki ga je celo snemal.

Dekletu je med posilstvom okoli vratu zavezal svoj usnjeni pas, po posilstvu pa jo je prav tako kot njeno prijateljico vrgel po strmini navzdol. 21-letnica ni imela toliko sreče kot njena prijateljica in je umrla zaradi poškodb. Bohlinga so po napadu in posilstvu hitro prijeli. Na njegovem mobilnem telefonu in računalniku so našli tudi otroško pornografijo.

Umor in posilstvo sta se zgodila pri Marijinem mostu. Foto: Guliverimage

Bohling verjetno ne bo mogel predčasno na prostost

Bohling je med sojenjem priznal krivdo. Sodišče je njegova kazniva dejanja opredelilo kot umor, poskus umora in posilstvo s smrtjo. Na zelo hudo težo dejanj opozoril tudi predsedujoči sodnik Christoph Schwiebacher. To pomeni, da Bohling po 15 letih zapora verjetno ne bo mogel priti pogojno na prostost, pišejo nemški mediji.

Po današnjem izreku sodbe je obramba napovedala pritožbo. Ne glede na izid morebitne pritožbe so zagovorniki povedali, da so stranki svetovali, naj kazen prestaja v Nemčiji in naj ne zaprosi za izročitev v ZDA. Bohlingovi odvetniki so to pojasnili z boljšimi razmerami v zaporih v Nemčiji.