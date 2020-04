Zgodovinski dogovor svetovnega naftnega kartela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacija držav proizvajalk nafte (Opec) je s svojimi partnerji dosegla dogovor o zmanjšanju proizvodnje. Na nedeljski videokonferenci so predstavniki kartela in še nekaterih drugih večjih proizvajalk nafte sklenili zmanjšati obseg načrpane nafte za 9,7 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Dogovor velja za meseca maj in junij.

Gre za zgodovinski dogovor, saj bo svetovna proizvodnja nafte s tem manjša kar za 10 odstotkov, poroča STA.

Novico je na družbenem omrežju Twitter že potrdila mehiška ministrica za energijo Rocio Nahle, po poročanju ruskih medijev pa tudi ministrstvo za energijo v Kazahstanu.

Zaradi strmoglavljenja cen nafte so močno padle tudi cene pogonskih goriv. Foto: Metka Prezelj

Predstavniki Opeca+ so se za zmanjšanje dogovorili že v petek, v nedeljo dogovorjena številka pa je za 300.000 sodov manjša od prvotno načrtovane. Za to je kriva Mehika, ki ni pristala na zmanjšanje svoje proizvodnje za 400.000 sodov, pač pa je do konca vztrajala pri zmanjšanju zgolj za 100.000 sodih.

Že v petek so se države dogovorile, da proizvodnjo med julijem in decembrom letos zmanjšajo za osem milijonov sodov, med januarjem 2021 in julijem 2022 pa naj bi jo še za dodatnih šest milijonov sodov, a glede tega končnega dogovora še ni.

Zmanjšanje črpanja nafte je potrdila tudi vrsta drugih držav, ki ne sodijo v skupino Opec+. Med drugimi so ZDA, Norveška, Argentina, Kanada in še nekatere države potrdile, da bodo proizvodnjo zmanjšale za pet milijonov sodov na dan.