Sintetično gorivo? Nekateri v njem vidijo prihodnost.

Voda, ogljikov dioksid iz zraka in električna energija. To so sestavine umetnega dizla oziroma sintetičnih goriv. Foto: Metka Prezelj

Jens Ludman, direktor poslovanja je za britanski Autocar potrdil načrte podjetja in napovedal razvoj prototipa, ki ga bo poganjalo sintetično gorivo. Proizvajalec namreč meni, da bi lahko bila uporaba sintetična goriva smiselna, če bi se proizvodnja baterij vključila v skupni izračun emisij ogljikovega dioksida pri električnih avtomobilih.

Kaj pravzaprav so sintetična goriva?

Voda, ogljikov dioksid iz zraka in električna energija. To so sestavine, iz katerih so že pred šestimi leti Dresdnu v Nemčiji začeli poskusno izdelovati umetni dizel. V ločenem postopku z elektrolizo, ki jo omogoča ekološko pridobljena elektrika, vodo razcepijo na vodik in kisik. Potem vodik v dveh kemičnih postopkih pri 220 stopinjah Celzija in tlaku 25 barov reagira z ogljikovim dioksidom, da nastane energijsko bogata tekočina, ki jo sestavljajo ogljikovodikove spojine - tako imenovani Blue Crude. Ta postopek doseže do 70-odstotni izkoristek.

''Tehnologija okrog sintetičnih goriv se še vedno razvija, toda če upoštevamo, da se jih lahko pridobiva s pomočjo solarne energije, se jo zlahka prevaža in potem pretoči v avte, ki jih poznamo danes. Ima potencial in prednosti v smislu emisij ter praktičnost, zato jih želim raziskati. Današnji motorji bi potrebovali le manjše modifikacije in rad bi videl, da dobi ta tehnologija več pozornosti'' je povedal Ludman.

Kljub optimističnim napovedim je projekt trenutno še v fazi planiranja in Ludman je prepričan, da ta tehnologija ne bo izpodrinila ali zamenjala električnih avtov. ''Težko je reči z zagotovostjo kako daleč so sintetična goriva oddaljena od serijske proizvodnje. Ne pravbim, da je potrebno zadržati razvoj baterijskih tehnologij, toda raje opozorim na druge primerne alternative, ki bi jih moralu upoštevati.''