Zgodovinar za pomlad napoveduje odstavitev Trumpa

Razlog naj bi bila teža dokazov, ki jih zbira in jih bo kmalu objavil posebni tožilec Robert Mueller. Ta bo menda tako velika, da republikanci ne bodo imeli druge izbire kot odstavitev Trumpa. Profesor zgodovine na American University Lichtman je pravilno napovedal izide vseh predsedniških volitev od leta 1984, že aprila lani pa je za letos napovedal impeachment.

Lichtman je prepričan, da Mueller gradi obtožnico zaradi oviranja preiskave, v tem primeru preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve na Trumpovi strani. "Argumenti bodo močni, zagotovo veliko močnejši, kot pa je bila modra obleka Billa Clintona," je povedal Lichtman na televiziji MSNBC. Gre za modro obleko Monice Lewinsky s sledovi predsednikove sperme, zaradi katere je moral Clinton priznati laganje pod prisego, ko je zanikal razmerje s pripravnico v Beli hiši.

"Zakaj bi sicer vsi iz kampanje lagali o stikih z Rusi?"

Trump nenehno trdi, da ni bilo nobenega sodelovanja med njegovo kampanjo in Rusi, vendar pa Lichtman meni, da bo Mueller predstavil dokaze o zaroti z Rusi za pomoč v zameno za odpravo sankcij, ko bo Trump prevzel položaj. "Zakaj bi sicer vsi iz kampanje lagali o stikih z Rusi?" je vprašal Lichtman in pojasnil, da je sprejemanje pomoči tujcev pred volitvami kaznivo dejanje, prav tako sodelovanje pri računalniških vdorih.

Trumpov stalinizem

Eden redkih republikancev v senatu, ki si upajo kritizirati izpade predsednika Trumpa, Jeff Flake iz Arizone je predsednikov odnos do medijev v sredo v senatu javno opredelil kot stalinizem, vendar pa obenem pravi, da ne vidi razlogov za odstavitev Trumpa. Lichtman mu je odgovoril, da jasno, da jih ne vidi, ker Mueller dokazov še ni podal.

Kaj bo povedal Steve Bannon?

Muellerju bo svojo zgodbo kmalu povedal nekdanji šef Trumpove kampanje in nekdanji politični strateg Bele hiše Steve Bannon, ki v kongresnem odboru za obveščevalne zadeve glede preiskave ruske afere ni hotel povedati ničesar. To je storil po nalogu Bele hiše, ki pa mu pričanja pred Muellerjevo veliko poroto ne more preprečiti.

Bannon sicer naj ne bi pričal pred veliko poroto, ker se je z Muellerjevimi tožilci dogovoril, da jim bo vse po resnici povedal tudi brez tega. Člani odbora za obveščevalne zadeve predstavniškega doma kongresa iz obeh strank so ogorčeni in napovedujejo, da bodo Bannona prisilili v odgovore, čeprav ni jasno, kako, če ima Muellerjeva kazenska preiskava prednost, Bannon pa se lahko sklicuje na peti amandma, ki ga ščiti pred samoobdolžitvijo.