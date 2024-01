Zelenski po strmoglavljenju letala pozval k mednarodni preiskavi #video #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zvečer pozval k mednarodni preiskavi strmoglavljenja ruskega letala , v katerem je po navedbah Moskve umrlo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov. V svojem rednem nagovoru Zelenski ni potrdil ali zavrnil ruskih trditev, da so letalo sestrelile ukrajinske sile. Posnetek strmoglavljenja si oglejte zgoraj.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



6.28 Zelenski po strmoglavljenju ruskega letala pozval k mednarodni preiskavi

6.28 Zelenski po strmoglavljenju ruskega letala pozval k mednarodni preiskavi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zvečer pozval k mednarodni preiskavi strmoglavljenja ruskega letala, v katerem je po navedbah Moskve umrlo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov. V svojem rednem nagovoru Zelenski ni potrdil ali zavrnil ruskih trditev, da so letalo sestrelile ukrajinske sile.

"Očitno je, da se Rusi igrajo z življenji ukrajinskih ujetnikov, z občutki njihovih sorodnikov in čustvi naše družbe," je povedal ukrajinski predsednik več ur po nesreči letala v ruski obmejni regiji Belgorod. Dodal je, da bo njegova vlada vztrajala pri mednarodni preiskavi incidenta, za katerega je Rusija neposredno obtožila Ukrajino in dodala, da je šlo za teroristično dejanje.

Ruske oblasti so zatrdile, da naj bi ukrajinske ujetnike prepeljali v Belgorod, ker naj bi jih še isti dan izmenjali za zajete ruske vojake. Da je bila za sredo res načrtovana izmenjava, ki je bila nato odpovedana, so potrdili tudi v Kijevu.

Rusko letalo je v sredo okoli 11. ure po lokalnem oziroma okrog 9. ure po srednjeevropskem času strmoglavilo v bližini vasi Jablonovo, približno 70 kilometrov od ukrajinsko-ruske meje. Na letalu je bilo poleg 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov še šest članov posadke in trije spremljevalci, vsi so umrli, so potrdili v Moskvi.