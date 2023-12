Zelenski naj bi odšel v Argentino na inavguracijo Mileia #vŽivo

Zelenski naj bi se Mileiju zahvalil za njegovo "jasno podporo Ukrajini". "Ukrajinci to dobro opazijo in cenijo," je takrat zapisal na družbenih omrežjih.

Zelenski naj bi se Mileiju zahvalil za njegovo "jasno podporo Ukrajini". "Ukrajinci to dobro opazijo in cenijo," je takrat zapisal na družbenih omrežjih. Foto: Reuters

Poudarki dneva:



14.10 Zelenski naj bi odšel v Argentino na inavguracijo Mileia

14.10 Zelenski naj bi odšel v Argentino na inavguracijo Mileia

Zelenski je Mileiu, desničarskemu populistu in samooklicanemu anarho-kapitalistu, ki je prejšnji mesec prepričljivo zmagal v drugem krogu predsedniških volitev, čestital za zmago. Voditelja sta kmalu po glasovanju govorila tudi po telefonu. Milei naj bi dejal, da je "ponudil, da bi Argentina lahko bila gostiteljica vrha med Ukrajino in Latinsko Ameriko".

Zelenski naj bi se Mileiju zahvalil za njegovo "jasno podporo Ukrajini". "Ukrajinci to dobro opazijo in cenijo," je takrat zapisal na družbenih omrežjih.

Kljub Mileievi pogosto negativni pozornosti v večjem delu zahodnega tiska, ki so jo med kampanjo izzvali njegov slog ter domača in gospodarska politika, pa je zavzel proameriško zunanjepolitično držo in bil kritičen do Rusije in Kitajske.

Po poročanju ruskih državnih medijev naj bi se inavguracije udeležil tudi ruski veleposlanik v Argentini Dmitrij Feoktistov.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so bile Mileijeve izjave med njegovo volilno kampanjo "upoštevane". "Osredotočili se bomo nanj in ga presojali predvsem po izjavah, ki jih bo dal po inavguraciji," je dodal Peskov.

Današnje inavguracije naj bi se udeležili še nekateri drugi svetovni voditelji. Med njimi so španski kralj Felipe VI., madžarski predsednik Viktor Orban, paragvajski Santiago Pena, urugvajski Luis Lacalle Pou in čilski Gabriel Boric.

Prišel naj bi tudi nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro, katerega politika je veliko bližja Mileijevi kot politika sedanjega predsednika Lule.