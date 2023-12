Ta evopska država bo odprla mejo z Rusijo #vŽivo

Ministrica Valtonen je dejala, da ima Finska dokaze, da so ruske oblasti pomagale ljudem priti do meje.

Ministrica Valtonen je dejala, da ima Finska dokaze, da so ruske oblasti pomagale ljudem priti do meje.

17.30 Finska namerava odpreti svojo vzhodno mejo z Rusijo

Finska namerava omiliti omejitve na svoji vzhodni meji z Rusijo, potem ko se je tam ustavil promet migrantov, je povedala finska zunanja ministrica Elina Valtonen.

"Pozorno spremljamo razvoj situacije. Stanje se je umirilo in upamo, da bomo lahko, če ne normalizirali pa vsaj odprli nekaj mejnih prehodov," je dejala ministrica v intervjuju za Politico.

Finska je prejšnji teden za dva tedna zaprla svojo celotno vzhodno mejo z Rusijo zaradi obtožb, da Moskva prosilce za azil spodbuja k potovanju čez njeno mejo v države EU in Nata.

Ministrica Valtonen je dejala, da ima Finska dokaze, da so ruske oblasti pomagale ljudem priti do meje, organizirale skupinske prevoze, oskrbovale ljudi z opremo in jih tudi novačile.

"Gre za aktiven ukrep instrumentalizacije državljanov tretjih držav, ki ga Finska ne more sprejeti," je dejala.

14.17 Ukrajina kritizira odločitev Moka

Ukrajina je kritizirala odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da prihodnje leto dovoli ruskim in beloruskim posameznikom nastop na olimpijskih igrah v Parizu, če ti ne podpirajo aktivno invazije Rusije na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Člani izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki so sprejeli to odločitev, nosijo odgovornost za spodbujanje Rusije in Belorusije k nadaljevanju oborožene agresije na Ukrajino," je sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo.

Kijev je v svojem sporočilu tudi zapisal, da ruski športniki pogosto predstavljajo športne organizacije, povezane z oboroženimi silami, in da so nekateri od njih aktivni v ruski vojski. Po ukrajinskem mnenju razsodba pomeni dobrodošlico športnikom in športnicam, ki ne samo, da ne sočustvujejo z umori ukrajinskih žensk in otrok, ampak so verjetno tudi neposredno vpleteni v zločine.

"Mednarodni olimpijski komite je dejansko dal Rusiji zeleno luč za orožje na olimpijskih igrah," so zapisali v sporočilu in dodali: "Moskva ne bo dvignila belih nevtralnih zastav, ampak bo pokazala zmagoslavje zaradi svoje sposobnosti, da se izogne odgovornosti za največji oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni."

12.52 Olena Zelenska posvarila pred smrtno nevarnostjo za Ukrajino brez pomoči

Ukrajincem grozi smrtna nevarnost, če zahodne države ne bodo ohranile finančne pomoči, s katero ji pomagajo v boju proti ruski agresiji, je danes v pogovoru za britanski BBC posvarila žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska.

Laura Kuenssberg: Ukraine in 'mortal danger' without aid, Olena Zelenska warns https://t.co/2NUDj6PxDD — BBC News (UK) (@BBCNews) December 9, 2023

"Resnično potrebujemo pomoč. Preprosto povedano, ne moremo se utruditi od tega položaja, ker če se to zgodi, bomo umrli. In če se utrudi svet, nas bo preprosto pustil umreti," je dejala v intervjuju za britansko mrežo.

Velika Britanija si v zadnjem času intenzivno prizadeva doseči, da bi ZDA še naprej pomagale Ukrajini. Senatni republikanci so namreč v sredo uresničili grožnje o blokiranju nadaljnje razprave o predlogu več kot sto milijard dolarjev vrednega zakona o dodatni proračunski porabi, ki med drugim vključuje novo pomoč Ukrajini.

Zahodne zaveznice ob tem vse bolj skrbi, kakšna bi bila usoda ameriške pomoči - trenutno ključne v ukrajinski obrambi pred Rusijo -, če bi se v Belo hišo vrnil nekdanji predsednik Donald Trump.

Novi britanski zunanji minister David Cameron je ta teden na obisku v ZDA, kjer je republikance posvaril, da bi bila ustavitev pomoči božično darilo za ruskega predsednika Vladimirja Putina.

12.37 Kancler Scholz: Še naprej bomo podpirali Ukrajino

Nemški kancler Olaf Scholz je danes na konferenci njegove stranke levosredinskih socialdemokratov (SPD) obljubil nadaljnjo finančno in vojaško pomoč Ukrajini v obrambi pred ruskimi zavojevalci ter dejal, da bodo sprejete odločitve, ki bodo Nemčiji omogočile, da ohrani svojo podporo.

Nemški voditelj pravi, da proračunska kriza ne bo ustavila nemške podpore Ukrajini v boju proti ruskim zavojevalcem. Nemčija je postala drugi največji podpornik Kijeva za ZDA.

Scholzeve izjave prihajajo v času, ko ima njegova koalicijska vlada velike težave pri iskanju zadostne količine denarja za financiranje vladnih načrtov porabe za leto 2024 po prelomni sodbi ustavnega sodišča. To je sredi novembra presodilo, da je bila poteza za preusmeritev 60 milijard evrov neporabljenega dolga iz obdobja pandemije v podnebni sklad neustavna, kar je pustilo precejšnjo luknjo v načrtovani porabi nemške vlade za boj proti podnebnim spremembam.

Vojna v Ukrajini verjetno ne bo kmalu končana, je dejal Scholz in dodal, da je zato pomembno, da Nemčija še naprej vztraja v podpori Ukrajini v njeni samoobrambi. Dodal je, da je Rusija ob invaziji na Ukrajino leta 2022 opustila vse dotedanje konsenze glede miru in varnosti v Evropi ter da je treba jasno povedati, da meja v Evropi ni več mogoče premikati s silo.

Iz tega razloga, je poudaril, mora biti Nemčija pripravljena storiti več, "ko drugi omahujejo", pri čemer se je očitno skliceval na politično negotovost v ZDA pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.

Po začetnem obotavljanju je Nemčija Ukrajini dostavila velike količine orožja, vključno s tanki in težkim topništvom, in zdaj velja za drugo največjo podpornico prizadevanjem Kijeva, takoj za ZDA.