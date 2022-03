Zelenski: Zaradi ruskega napada svetu grozi lakota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ruski napad na Ukrajino bi lahko povzročil lakoto v državah po svetu," je danes v nagovoru italijanskemu parlamentu opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in pozval k večji pomoči v boju proti agresorjem. Poudaril je tudi, da je pripravljen na pogovor z Vladimirjem Putinom. Dvomi sicer, da bi lahko s Putinom rešila vse izzive, a bi lahko, kot pravi, "vsaj delno ustavila vojno".

Zelenski je v nagovoru italijanskih zakonodajalcev prek videopovezave dejal, da se njegovi ljudje borijo za preživetje, medtem ko ruska vojska uničuje ukrajinska mesta in ubija civiliste.

"Za ruske čete je Ukrajina okno v Evropo, v katero želijo vdreti. Tega barbarstva ne smemo dovoliti," je dejal in dodal, da se posledice vojne že čutijo marsikje po svetu.

Ukrajina je bila ena večjih izvoznic hrane

Lakota počasi že grozi državam po svetu. "Najhuje je, da bo nekaterim državam kmalu grozila lakota. Ukrajina je bila vedno ena največjih izvoznic hrane," je dodal.

Številne države, kot so Libanon, Egipt, Jemen in druge, so v zadnjih letih odvisne od ukrajinske pšenice. Vojna je povzročila velik dvig cen pšenice, v zadnjem mesecu kar za 50 odstotkov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer pozno v ponedeljek ponovil svoje povabilo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu na neposredne pogovore. Omenil je tudi možnost pogovora o statusu okupiranih območij, o čemer pa bi Ukrajinci nato odločali na referendumu.

Zelenski je lokalnim medijem izrazil pripravljenost na pogovore s Putinom v kakršnemkoli formatu. Govorila bi lahko tudi o statusu okupiranega polotoka Krim in separatističnih območij v Donbasu, je dodal. "Na prvem srečanju z ruskim predsednikom sem pripravljen govoriti o tem," je povedal.

Sicer je prepričan, da s Putinom ne bi rešila vseh izzivov že na prvem srečanju. "Ampak je možnost, da bi lahko vsaj delno ustavila vojno," je pojasnil.

Opozoril je, da bi kakršenkoli mirovni dogovor, v katerega bi bile vključene zgodovinske spremembe, nato dali v odločanje ljudem na referendumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.