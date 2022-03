Zaradi sankcij Evropske unije, ki je prepovedala delovanje večine ruskih in proruskih medijev v Evropi, je danes zelo težko dobiti neposreden vpogled, kako uradni Kremelj vidi dogajanje v Ukrajini in v mednarodni javnosti. Skoraj edina pot do propagandne mašinerije Vladimirja Putina je Twitter, prek katerega ruska veleposlaništva po vsem svetu še vedno "informirajo" javnost v tujini o "pravi resnici."

Twitter je zaradi širjenja lažnih novic v zadnjih tednih umaknil že več objav različnih ruskih veleposlaništev po svetu, med drugim tudi veleposlaništva v Veliki Britaniji. To je med drugim zapisalo, da je bila otroška bolnišnica v ukrajinskem mestu Mariupol, ki jo je napadla ruska vojska pred dvema tednoma, prazna in da so jo kot vojno bazo uporabljali ukrajinski radikalci.

Foto: Twitter/Zajem zaslona

Ruska veleposlaništva v tujini so sicer samo prenašalci sporočil uradnega Kremlja. Da je uničenje otroške bolnišnice lažna novica, je prvo trdilo rusko ministrstvo za obrambo. "Ruske letalske sile niso napadle nobenega cilja v Mariupolu. Zračni napad, v katerem naj bi bila uničena otroška bolnišnica, je bil zrežiran s ciljem ustvarjati protirusko atmosfero na Zahodu," so pred dvema tednoma sporočili z omenjenega ministrstva.

O bombardiranju otroške bolnišnice smo poročali tudi na Siol.net, več lahko preberete v članku Bomba uničila otroško bolnišnico in porodnišnico. Mrtvašnice prepolne. Kaj je ostalo od bolnišnice po napadu ruske vojske, pa si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

V napadu so po trditvah ukrajinskih oblasti življenje izgubili en otrok in dve odrasli osebi, 17 oseb je bilo ranjenih.

Namesto žrtev plačane vplivnice?

Twitter je umaknil tudi objavo ruskega veleposlaništva v Veliki Britaniji, ki je žrtve napada omenjene otroške bolnišnice opisovala kot poklicne igralke in vplivnice. Tako je ambasada na Twitterju objavila dve fotografiji, ki naj bi dokazovali, da je žrtev ruskega napada v resnici znana ukrajinska blogerka. Sicer se je izkazalo, da je to res bila vplivnica, a je bila resnično noseča in v omenjeni bolnišnici. To je prek družbenih medijev sama sporočala že pred napadom.

Foto: Twitter/Zajem zaslona

Kaj pa ruska ambasada v Sloveniji?

Tudi ruska ambasada v Sloveniji ima uradni profil na Twitterju. Med lastnimi objavami ambasade so predvsem "dokazi" o "realnem dogajanju v Ukrajini".

Foto: Twitter/Zajem zaslona

Zelo pogosto pa upravljalec Twitterjevega računa ambasade deli objave drugih uradnih ruskih institucij in organizacij ter slovenskega medija Insajder.com. Ta med drugim poroča o tem, da je bil obisk Janeza Janše v Ukrajini pretekli teden lažen, da so za rusko invazijo krive ukrajinske neonacistične skupine ter govor nekdanjega predsednika Milana Kučana na petkovih protestih.

Foto: Twitter/Zajem zaslona

Evropska politika nad ameriška tehnološka podjetja

Zaradi objav ruskih ambasad so se na tnalu evropskih institucij znašla ameriška družbena omrežja, danes poroča Financial Times (FT). Politiki EU so od Američanov zahtevali, da umaknejo profile ruskih državnih organizacij in institucij, saj "Kremelj informacije uporablja kot orožje". To je med drugim dejala podpredsednica evropske komisije Vera Jourova, ki je za FT tudi poudarila, da vse ameriške tehnološke velikane pozivajo, naj odstranijo vso sporno vsebino.

Določene korake so Američani sicer že storili. Facebook, YouTube in TikTok so tako s svojih platform že odstranili določene vsebine. Odzvala se je tudi Rusija, ki je Zahod obtožila cenzure. Včeraj pa je rusko sodišče cenzuro Facebooka in Instagrama označilo za ekstremno in potrdilo vladno odločitev o prepovedi delovanja obeh platform v Rusiji.