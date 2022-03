Logar: Vlada bo zdaj lahko izvajala zamrznitev premoženja Rusom

EU je zaradi vojne v Ukrajino doslej sprejela štiri svežnje sankcij proti Rusiji, med drugim je 685 posameznikov in 14 pravnih oseb kaznovala z zamrznitvijo premoženja.

Na vprašanje, kako ta ukrep izvaja Slovenija in ali obstaja ustrezna pravna podlaga za izvajanje teh sankcij, je minister odgovoril, da so v tem mandatu pripravili novelo zakona o omejevalnih ukrepih, ki je bila v sredo v parlamentu v tretjem branju.

"Prejšnja zakonodaja je bila rahlo invalidna"

Po dvoletnem usklajevanju je po Logarjevih besedah sprejeta novela, ki bistveno opolnomoči vlado pri izvajanju sankcijskih režimov. "Prejšnja zakonodaja je bila rahlo invalidna," je dejal minister. Tudi zato se je po njegovih navedbah zgodil primer iranskega pranja denarja v NLB.

Novi zakon to odpravlja in daje organom, kot sta Furs in geodetska uprava, vse pristojnosti, da izvajajo nadzor in da v primeru posameznika ali pravne osebe na kazenskem seznamu EU z nepremičnino v Sloveniji izvedejo plombo na premoženju, je pojasnil Logar na novinarski konferenci po zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Ministrstvo za zunanje zadeve pa po njegovih navedbah zbira vse te informacije kot neke vrste lijak, tako da je na enem mestu zbrano vse, kar so organi ugotovili in izvršili.

Na vprašanje, koliko je v Sloveniji teh sredstev ruskih predstavnikov, ki jih je treba zamrzniti, je minister odgovoril, da konkretnega primera še niso imeli. Ko bo Furs posredoval prvo informacijo te vrste, minister ne vidi težave, da se ti podatki potem tudi javno objavijo.

Logar je danes v Bruslju komentiral tudi zamisli o vzpostavitvi sklada, kamor bi se stekal denar, ki je zdaj zamrznjen na računih ruskih oligarhov ali državnih institucij, za poplačilo škode, ki nastaja v članicah ob sprejemanju sankcij proti Rusiji zaradi invazije Ukrajine. O tem je pred dnevi v Versaillesu govoril premier Janez Janša.

Na vprašanja, ali so ministri danes razpravljali o tem, ali je to realna možnost in ali je to sploh pravno izvedljivo, je Logar odgovoril, da bi bilo to pošteno, a da je nekaj zakonodajnih oziroma pravnih omejitev.

Posamezne države iščejo rešitev. Nizozemska je predlagala tak zakon in išče pravno utemeljitev takšnega postopka. Tudi Velika Britanija napoveduje, da bo šla v to smer. Več takih pozivov je in razmišlja se o tem, da bi lahko tako poplačali škodo, ki jo Rusija povzroča Ukrajini z bombardiranjem, je še povedal Logar.