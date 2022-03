Logar: Brez tega bi nas bilo bistveno bolj strah #video

"Ni res, da so se vojne končale za skupno mizo, končale so se, ko se je ena stran vdala in bila pripravljena podpisat mirovni sporazum. To je tista ločnica, za kakšen svet se bomo odločili: Ali bomo branili demokratične vrednote ali se bomo pokorili tistemu, ki je najmočnejši v svojem gaženju človekovih pravic. Mislim, da mora na tej točki slovenska politika postati in ostati enotna," je bil jasen Logar.

Predsednica SD Tanja Fajon je predlog Janeza Janše, da se zapre zračni prostor nad Ukrajino, ocenila za izzivanje: "To rožljanje z jedrskim orožjem je tisto, kar je najbolj nevarno v tem obdobju po drugi svetovni vojni. Vsi se zavedamo, da gre za državo, ki ima jedrsko orožje, ki je v jedrski pripravljenosti in na drugi strani je manjša, šibka soseda. Če se zgodi kakršenkoli poskus, uporaba, nepredvidljivost ruskega predsednika, mislim, da smo v tretji svetovni vojni, ki je ne bo mogoče več zaustaviti. To je tisto, na kar opozarjam. Zavedam se, da se spreminja geografija Evrope, varnostna in obrambna tveganja ter da potrebujemo resen razmislek. Vemo pa tudi vsi, da kopičenje orožja zagotovo ne prinaša miru."

V repliki je Logar dejal, da bi bilo zaprtje zračnega prostora najučinkovitejši ukrep, "ker bi s tem omogočili boljši nastop ukrajinskim silam, ki jih zdaj napadajo iz zraka, iz tal, iz povsod."

"Rešitev ni v tem, da tiščimo glavo v pesek, ampak da stvari vidimo takšne, kot so. Preden se je kriza razplamtela, so bili v Moskvi francoski predsednik in nemški kancler in še nekateri drugi. Pogovorov je bilo veliko, veliko ljudi je prepričevalo, naj Putin vendarle te vojaške vaje ne spremeni v invazijo. A storili so ravno nasprotno. Danes Putina lahko pozivamo k vsem mogočim stvarem, da naj se usede za mizo in pogaja. A on glas dialoga in pozivov ne sliši. Edina stvar, ki jo sliši, je žal moč," pa je povedal minister za obrambo Matej Tonin.

Gostje o kratkotrajni okupaciji, ki se je sprevrgla v totalno vojno