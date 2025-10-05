Evropska komisija je razglasila dobitnike nagrad za zeleno prestolnico Evrope in evropski zeleni list za leto 2027. Prvo je prejelo nemško mesto Heilbronn zaradi odličnih okoljskih kazalcev, drugo pa nizozemski Assen in italijanska Siena, ki sta žirijo navdušila z edinstvenima pristopoma k vključevanju skupnosti v zeleni prehod.

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je namenjena mestom z več kot 100.000 prebivalci, medtem ko se manjša mesta in kraji z več kot 20.000 prebivalci lahko prijavijo za nagrado evropski zeleni list.

Kot so v petek sporočili iz Bruslja, je žirijo mesto Heilbronn navdušilo zaradi najvišjih ocen na področju kakovosti zraka, vode, hrupa, prilagajanja podnebnim spremembam in krožnega gospodarstva ter ambicioznih ciljev za leto 2035.

Assen je žirija pohvalila zaradi njegove močne zavezanosti krožnosti, blaženju podnebnih sprememb in inovativnih politik ravnanja z odpadki ter znatnega zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida z obnovo stavb. Siena si je medtem nagrado prislužila zaradi spodbujanja zelenih površin, trajnostne rabe zemljišč in učinkovitih sistemov ravnanja z odpadki.

Za nagrade Evropske komisije se je letos potegovalo skupno 20 mest, prijave pa je nato ocenila mednarodna strokovna komisija. "Nagradi evropska zelena prestolnica in evropski zeleni list vsako leto prepoznavata mesta, ki si prizadevajo biti v ospredju urbane in okoljske trajnosti. Mesta, ki - preprosto povedano - dajejo zgled," je ob podelitvi nagrad povedala evropska komisarka za okolje, vodno odpornost in konkurenčno krožno gospodarstvo Jessika Roswall.