Zdravnica po grožnjah proticepilcev v ordinaciji storila samomor

For my English speaking followers: An Austrian doctor was bullied to suicide by a fascist mob because she stood up for COVID-Vaccination and preventive measures. Her name was Dr. Lisa-Maria Kellermayr. She was dear to me. The Austrian state failed her. pic.twitter.com/TKkJWwC6Tz — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) July 29, 2022

Na smrt zdravnice se je med drugim že odzval avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch, ki je zgrožen. "Grožnje s smrtjo proti njej in njenim zaposlenim so bile brutalna realnost. Za takšno sovraštvo proti ljudem ni opravičila. To sovraštvo se mora končno končati," je zapisal na Twitterju.

Hass gegen Menschen ist unentschuldbar. Dieser Hass muss endlich aufhören.

Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen von Dr. Kellermayr. 2/2 — Johannes Rauch (@johannes_rauch) July 29, 2022

Zmanjkalo ji je denarja za varovanje

Zdravnica Lisa-Maria Kellermayr iz Zgornje Avstrije je ordinacijo zaprla junija, potem ko je več mesecev prejemala grozilna pisma nasprotnikov cepljenja proti covid-19 in drugih ukrepov za zajezitev pandemije. V enem od njih je avtor zapisal, da bo prišel v njeno ordinacijo ter jo mučil in pobil njo in njene sodelavce.

Na tožilstvu so danes zatrdili, da bo policija še naprej iskala odgovorne za grozilna pisma.

Humanity has died. The death of #Ärztin Lisa-Maria Kellermayr is being celebrated in #antivaxx Telegram channels. “Now she can’t harm anyone” and worse. Conspiracy theories or lack of solidarity is one thing - this is hatred, pure evil. https://t.co/eIEfQL3i5o — Katerina Alexandridi (@kalexandridi) July 29, 2022

V Avstriji je protikoronskim ukrepom nasprotovala le ena parlamentarna stranka, in sicer svobodnjaki (FPÖ). Trenutna vlada, ki jo sestavljajo ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni, je medtem večino zajezitvenih ukrepov že ukinila. Obvezno cepljenje je odpravila, od 1. avgusta pa v severni sosedi celo ne bo več obvezna samoizolacija ob okužbi z novim koronavirusom.