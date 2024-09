ZDA so v torek pozvale k dokončnemu oblikovanju in sklenitvi dogovora o premirju v Gazi. Kot je novinarjem v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matt Miller, si ne Izraelci in ne Palestinci ne morejo več privoščiti čakanja. ZDA so v povezavi z napadom na Izrael 7. oktobra lani sprožile kazenski postopek proti šestim voditeljem Hamasa, so v torek še sporočili iz pravosodnega ministrstva.

"V Gazi ostaja na desetine talcev, ki še vedno čakajo na dogovor, ki jih bo pripeljal domov. Čas je, da ta dogovor dokončno sklenemo. Izraelci si ne morejo več privoščiti čakanja. Palestinsko ljudstvo, ki prav tako trpi zaradi grozljivih posledic te vojne, si ne more več privoščiti čakanja. Svet si ne more več privoščiti čakanja," je dejal Miller.

Napovedal je, da si bodo ZDA v prihodnjih dneh skupaj s Katarjem in Egiptom prizadevale za končni sporazum. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby pa je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da ZDA pripravljajo predlog, ki bo zagotovil izpustitev preostalih talcev, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom na Izrael oktobra lani.

Takojšnja pomoč in prekinitev spopadov

Predlog bo po njegovih besedah vključeval obsežno in takojšnjo pomoč za prebivalce Gaze, poleg tega pa bo vodil tudi v prekinitev spopadov. O podrobnostih predloga ni želel govoriti, niti o časovnem okvirju.

"Premostitveni predlog, ki smo ga predložili in s katerim se je izraelska vlada strinjala, je vključeval umik izraelskih sil z gosto naseljenih območij. To vključuje tudi filadelfijski koridor," je dejal Miller in dodal, da ZDA nasprotujejo dolgoročni prisotnosti izraelskih sil v Gazi.

"Ne bom se spuščal v razpravo s predsednikom izraelske vlade o tem, kaj je dejal konec tedna o filadelfijskem koridorju. Sam dogovor, predlog, vključno s predlogom za premostitev, je vključeval umik izraelskih obrambnih sil z vseh gosto naseljenih območij, kar vključuje tudi območja ob tem koridorju. To je predlog, s katerim se je Izrael strinjal," pa je povedal Kirby.

Velika Britanija ustavila izvoz orožja v Izrael

Po smrti šestih talcev se pritisk na Izrael, naj sprejme premirje, povečuje, Netanjahu pa ostaja kljubovalen. Velika Britanija je v ponedeljek napovedala ustavitev izvoza določenega orožja v Izrael zaradi tveganja, da se to orožje uporabi za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Miller je dejal, da je britanska vlada o tem obvestila ameriško, ki odločitve ne komentira.

Kirby prav tako ni želel komentirati odločitve Velike Britanije in je dejal, da lahko vsaka država odloča o tem, v kakšni meri bo podpirala Izrael. "ZDA bodo še naprej podpirale obrambne zmogljivosti Izraela," je dejal in zatrdil, da Izrael doslej ni kršil mednarodnega prava.

ZDA sprožile kazenski postopek proti voditeljem Hamasa

ZDA so v povezavi z napadom na Izrael 7. oktobra lani sprožile kazenski postopek proti šestim voditeljem Hamasa, je v torek sporočilo pravosodno ministrstvo. Med obtoženimi sta tudi vodja palestinskega islamističnega gibanja Jahja Sinvar in njegov pokojni predhodnik Ismail Hanija. Obtožbe proti šesterici so povezane s terorizmom.

Voditelji so obtoženi vodenja prizadevanj Hamasa za uničenje Izraela in ubijanja civilistov, je dejal generalni tožilec ZDA Merrick Garland. V sedmih točkah obtožnice, ki zajemajo obdobje več desetletij, jim med drugim očitajo umore ameriških državljanov, zaroto z namenom financiranja terorizma in uporabo orožja za množično uničevanje.

Ameriško pravosodno ministrstvo je ob tem 7. oktober označilo za "vrhunec desetletja trajajoče Hamasove kampanje terorizma in nasilja nad Izraelom in njegovimi zavezniki".

Med obtoženimi so vodja gibanja Sinvar, njegov pokojni predhodnik Hanija, prav tako pokojni vodja vojaškega krila, brigad Ezedin al Kasam, Mohamed Deif, namestnik poveljnika krila Marvan Isa, ki naj bi umrl v začetku leta, vodja urada za diasporo Haled Mešal in vodja urada za odnose s tujino Ali Baraka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med Hamasovim napadom na Izrael je bilo po podatkih Washingtona ubitih okoli 40 ameriških državljanov, najmanj deset pa jih je bilo zajetih oz. so pogrešani. Kot je še povedal Garland, ZDA umore Američanov preiskujejo kot teroristična dejanja.

"Danes razkrite obtožnice so le del naših prizadevanj, da bi zajeli vse vidike delovanja Hamasa," je dejal in dodal, da bodo tem ukrepom sledili drugi.

ZDA si sicer skupaj z Egiptom in Katarjem že mesece prizadevajo za dogovor o izpustitvi talcev in prekinitvi ognja v vojni v Gazi, ki jo je sprožil napad 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih več kot 1.200 ljudi in ugrabljenih 251 talcev. Od tega jih je 97 še vedno v ujetništvu, a naj bi jih bilo po podatkih Izraela 33 že mrtvih.