Začasno bo odvzetih približno 30 od 350 dovoljenj za prodajo britanskega orožja Izraelu, je po poročanju otoških medijev danes pojasnil britanski zunanji minister. Dodal je, da ne gre za splošno prepoved prodaje ali celo orožarski embargo.

"Pravna dolžnost Velike Britanije je, da pregleda izvozna dovoljenja," je v britanskem parlamentu danes dejal minister David Lammy.

Velika Britanija orožja Izraelu ne prodaja neposredno, temveč britanskim podjetjem, ki proizvajajo orožje, podeljuje izvozna dovoljenja za prodajo orožja drugim državam.

Britanski minister za zunanje zadeve David Lammy. Foto: Guliverimage

"Zaradi ocene stanja, ki sem jo prejel, ne morem sklepati ničesar drugega kot to, da obstaja jasno tveganje uporabe določenega orožja, ki ga Izrael prejema od britanskih dobaviteljev, za izvedbo kršitev mednarodnega humanitarnega prava," je še dejal Lammy.

"To ni obsodba Izraela. Mi nismo sodišče."

Britanski zunanji minister je ob tem opozoril, da začasna blokada prodaje določenih vrst orožja Izraelu ne pomeni obtoževanja Izraela, da je kakor koli kršil mednarodno zakonodajo. "Ta vlada ni mednarodno sodišče in ne mora odločati, ali je Izrael kršil mednarodne zakone. To je ukrep, ki je sledil oceni stanja, in ne presojanje o krivdi ali nedolžnosti," je dodal.

Britanske oblasti so bile v zadnjih mesecih sicer pod velikim pritiskom javnosti. Ta je od vladajočih zahtevala odločnejša stališča in odzive glede vojne v Gazi ter predvsem ostrejšo držo do Izraela.

Še v času prejšnje britanske vlade pa je del javnih uslužbencev, ki bdijo nad izdajanjem dovoljenj za izvoz orožja, zahteval, da jim vlada odobri takojšnjo prekinitev dela, saj jih je skrbelo, da bi lahko bili sokrivi za morebitne vojne zločine Izraela.

