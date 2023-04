ZDA: požar v skladišču plastike, evakuirali dva tisoč ljudi

More than 2,000 residents are under evacuation orders after a fire engulfed an Indiana recycling plant, officials say.



The mayor of Richmond, Indiana, called the incident a "worst-case scenario" in a phone interview with @ABC News. https://t.co/lTmbvb4qPr pic.twitter.com/IQXvpbXVU9 — ABC News (@ABC) April 11, 2023

Predstavniki ameriške agencije za zaščito okolja (EPA) so danes sicer sporočili, da še niso odkrili prisotnosti strupenih delcev, a pri tem poudarili, da iz varnostnih razlogov ne izvajajo testiranj znotraj evakuacijskega območja. Ob tem so poudarili, da obstaja tudi možnost, da vročina plamenov potiska nevarne delce visoko v ozračje.

Eden od gasilcev je požar za medije opisal kot "nedvomno strupen", lokalni novinar pa je vonj dima primerjal z vonjem solzivca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so lokalne prebivalce pozvale, naj se ne dotikajo morebitnih delcev s požarišča, ki bi lahko pristali na njihovih dvoriščih ali hišah.

A fire that started at a recycling plant in the eastern Indiana city of Richmond was emitting toxic smoke and has forced evacuation orders for about 2,000 peoplehttps://t.co/GHk39pBebu — CNN (@CNN) April 12, 2023

V gašenju požara se je poškodoval en gasilec, je na novinarski konferenci povedal župan Richmonda Dave Snow, ki je krivdo za nesrečo pripisal lastniku podjetja, ki upravlja z zbirališčem. Kot je poudaril, so mestne oblasti že pred nesrečo poskušale posredovati pri lastniku, da bi se izognili takšni nesreči.

Ameriški predsednik Joe Biden je guvernerju Indiane Ericu Holcombu že ponudil zvezno pomoč, je sporočila Bela hiša.

Visok steber dima spominja na nedavno železniško nesrečo, ko je 3. februarja letos v Ohiu iztiril vlak z nevarnimi snovmi. Strupene kemikalije so po nesreči zažgali in pri tem povzročili oblak temnega dima, prebivalce bližnjega kraja East Palestine pa so, tako kot meščane Richmonda, začasno evakuirali.