ZDA odpravljajo izvzetje iranskega jedrskega objekta Fordo iz sankcij

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v ponedeljek sporočil, da ZDA odpravljajo izvzetje iz sankcij, ki je do zdaj veljalo za iranski jedrski objekt Fordo. Iran je v okviru oddaljevanja od svojih obvez v okviru jedrskega sporazuma iz leta 2015 tam pred kratkim spet začel bogatiti uran.

Kot je na novinarski konferenci povedal Mike Pompeo, bodo sankcije, povezane z iranskim jedrskim objektom Fordo, začele veljati s 15. decembrom. "Edina prava količina oplemenitenega urana za največjo svetovno podpornico terorizma je nič," je dejal Pompeo.

Nekoč skrivni objekt, ki bi moral v skladu z iranskim jedrskim sporazumom iz leta 2015 postati civilni raziskovalni objekt, je še zadnji ostanek sporazuma, od katerega je predsednik ZDA Donald Trump maja lani odstopil in v kar sili tudi druge podpisnice.

Iran ponovno bogati uran

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je prejšnji teden potrdila, da Iran ponovno bogati uran v jedrskem obratu Fordo. Poleg tega Teheran trenutno skladišči dvakrat več urana, kot to dovoljuje dogovor, prekoračil pa je tudi dovoljeno zalogo težke vode za reaktorje.

Preostale podpisnice sporazuma - Velika Britanija, Francija, Nemčija, Kitajska in Rusija - se trudijo ohraniti težko doseženi dogovor, odkar so ZDA maja lani odstopile od njega in znova uvedle sankcije proti Iranu. Ob tem opozarjajo, da iransko odstopanje od zavez otežuje njihova prizadevanja.

Zaradi dogajanja v Fordu so Francija, Velika Britanija, Nemčija in EU izrazile zaskrbljenost ter poudarile pomen tega, da vse strani polno in učinkovito izvajajo sporazum.