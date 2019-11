IAEA v Iranu odkrila delce urana na neprijavljeni lokaciji

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je v zadnjem poročilu o Iranu navedla, da so odkrili delce urana na lokaciji, ki je Teheran doslej ni prijavil agenciji. Potrdila je tudi, da Iran znova bogati uran v jedrskem obratu Fordo, kar skrbi Francijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in EU.

"Agencija je zaznala naravne delce urana človeškega nastanka na lokaciji, ki je Iran ni prijavil agenciji," piše v poročilu. Ob tem je agencija s sedežem na Dunaju pozvala Iran, naj še naprej sodeluje z IAEA pri čim hitrejši pojasnitvi te najdbe.

Iran znova bogati uran

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je IAEA lani opozoril na neko skladišče v Iranu in trdil, da je IAEA tam odkrila ostanke urana. Agencija tega doslej uradno ni potrdila in tudi v tokratnem poročilu ni pojasnila, ali gre za to skladišče oziroma kje natanko so odkrili delce urana.

IAEA je v poročilu tudi potrdila, da Iran znova bogati uran v jedrskem obratu Fordo. To so iz Teherana sicer sporočili že v soboto. S tem se Iran vedno bolj oddaljuje od svojih obvez v okviru jedrskega sporazuma iz leta 2015. Med drugim Iran trenutno skladišči dvakrat več urana, kot to dovoljuje dogovor.

Foto: Reuters Dogajanje v Iranu skrbi Francijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in EU. "Zunanji ministri Francije, Nemčije in Velike Britanije ter visoka zunanjepolitična predstavnica EU so izjemno zaskrbljeni zaradi novic, da Iran znova bogati uran, kar je v poročilu zapisala tudi IAEA," so zapisali v skupni izjavi. Kot so še poudarili, to ravnanje Irana ni v skladu z jedrskim sporazumom iz leta 2015.

Ob tem so poudarile pomen tega, da vse strani polno in učinkovito izvajajo sporazum, ter potrdile odločenost, da si bodo še naprej prizadevali ohraniti sporazum, ki je po njihovih besedah v interesu vseh. "Iran mora nemudoma znova začeti uresničevati vse zaveze iz sporazuma," so še zapisali v skupni izjavi.

S kršitvijo jedrskega dogovora z zahodnimi državami iz leta 2015, ki Iranu preprečuje izdelavo jedrskega orožja, Teheran krepi pritisk na druge podpisnice, da izpolnijo svoje obveznosti.

Velika Britanija, Francija, Nemčija, Kitajska in Rusija se trudijo ohraniti težko doseženi dogovor, odkar so ZDA maja lani odstopile od njega in znova uvedle sankcije proti Iranu. Ob tem opozarjajo, da iransko odstopanje od zavez otežuje njihova prizadevanja.