Iran zagnal hitrejše centrifuge za bogatenje urana

Iranska agencija za jedrsko energijo je zagnala centrifugi 20 IR-4 in 20 IR-6. "Še naprej bomo sodelovali z mednarodno jedrsko agencijo in inšpektorjem IAEA ne bomo omejevali dostopa," je zagotovil Behruz Kamalvandi. Začasni vodja IAEA Cornel Feruta naj bi se z višjimi predstavniki Irana sestal v nedeljo.

Ameriški obrambni minister nad potezo Irana ni presenečen

ZDA so v odzivu sporočile, da niso presenečene nad iranskim zagonom hitrejših centrifug za bogatenje urana. Kot je dejal ameriški minister za obrambo Mark Esper, ki se trenutno mudi na evropski turneji, ga novica ne preseneča, saj "Iran že več let krši in je kršil pogodbo o omejitvi jedrskega orožja, ob tem pa Iranci zasledujejo tisto, kar so nameravali od nekdaj".

Francoska obrambna ministrica Florence Parlyj, ki se je z Esperjem danes sestala v Parizu, je ob tem ponovila poziv Francije Iranu, naj spoštuje mednarodni sporazum o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. Ob tem je dodala, da bo Pariz nadaljeval diplomatska prizadevanja v tej smeri.

Velika Britanija je v odzivu na potezo Irana ocenila, da zagon hitrejših iranskih centrifug za bogatenje urana predstavlja razočaranje. "Ta tretji odmik od obvez iz jedrskega sporazuma je razočaranje v času, ko se mi in naši evropski ter mednarodni partnerji trdno trudimo za zmanjšanje napetosti z Iranom," so sporočili z britanskega zunanjega ministrstva.

Teheran zahteva omilitev ameriških sankcij

S pomočjo hitrejših centrifug bi lahko Iran obogatil uran na 20 odstotkov. Z jedrskim sporazumom določeno zgornjo mejo 3,67 odstotka so prekoračili pred dvema mesecema, ko so uran obogatili na 4,5 odstotka.

Bogatenje urana je bila ena od ključnih točk jedrskega sporazuma, saj so želeli na ta način preprečiti, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Za tovrstno orožje je treba uran obogatiti na 90 odstotkov, a se lahko obogatitev z 20 na 90 odstotkov doseže relativno hitro. Iran je pred tem povečal tudi svoje zaloge urana s 300 na 357 kilogramov.

Iranski predsednik Hasan Rohani je že v sredo napovedal, da bo Iran opustil izpolnjevanje dodatnih obveznosti iz prej omenjenega jedrskega sporazuma, saj rešitve za omilitev ameriških sankcij še ni na vidiku. Sporočil je, da je ukazal opustitev vseh omejitev za raziskave in razvoj na jedrskem področju.