ZDA ponudile milijone kapitanu iranskega tankerja

Ameriški State Department je potrdil, da je ponudil več milijonov dolarjev kapitanu iranskega tankerja, ki je v središču diplomatskega spora, da bi zaplul nekam, kjer bi ga ZDA lahko zajele. Za tanker Adrian Darya 1 so sumili, da tovori nafto v Sirijo, in ga julija v Gibraltarju zaustavili, nato pa ga izpustili.

Iranski tanker naj bi tovoril nafto v Sirijo in s tem kršil mednarodne sankcije, a ker je Iran zagotovil, da cilj ni Sirija, ga oblasti v Gibraltarju niso mogle več zadrževati in je avgusta lahko nadaljeval pot.

Ponujali podkupnine, da bi lahko zasegli ladje

V Washingtonu so kljub temu poskušali doseči, da bi tanker zasegli, ker naj bi kršil ameriške sankcije proti Iranu. Ker gre za ameriške, ne pa tudi evropske sankcije, pa ga oblasti v Gibraltarju niso mogle zadržati.

Zaradi zaustavitve iranskega tankerja v Gibraltarju se je sicer močno zaostril položaj v Perzijskem zalivu, kjer je tudi Iran potem zasegel nekaj tujih tankerjev.

Foto: Reuters

Glede na poročanje Financial Timesa je State Department poskušal podkupiti kapitana tankerja oz. tudi kapitane drugih iranskih tankerjev, da bi zaplul nekam, kjer bi ZDA lahko ladjo zasegle. State Department je ta poročila potrdil. Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva je pojasnila tudi, da so podobna sporočila poslali ne le kapitanom tankerjev, pač pa tudi trgovskim podjetjem.

Po ocenah ameriškega finančnega ministrstva je na omenjenem iranskem tankerju za 2,1 milijona 159-litrskih sodov nafte. To nafto naj bi poskušala prodati Iranska revolucionarna garda, elitna enota iranskih oboroženih sil, ki so jo v Washingtonu razglasili za teroristično organizacijo.

Zavrnil ponudbo, zdaj na črnem seznamu

Glede na poročilo Financial Timesa je kapitanu tankerja Adrian Darya 1, Indijcu Ahilešu Kumarju, pisal "G. Hook" iz State Departmenta in mu ponudil več milijonov dolarjev. Ker ga je kapitan ignoriral, so am eriške oblasti zdaj tudi njega uvrstile na črni seznam.

Foto: Reuters

Kot poroča britanski BBC, je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa v sredo tudi objavila, da so uvedli sankcije proti celotni iranski trgovski mreži, ki prodaja nafto, vsakomur, ki bi pomagal škodovati temu sistemu, pa so ponudili 15 milijonov dolarjev nagrade.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif se je na ta poročila že odzval z ogorčenjem in ZDA označil za "skupino gangsterjev". Na Twitterju je zapisal, da so se ZDA zdaj, "ko je propadel poskus piratstva, zatekle k odkritemu izsiljevanju - dostavite nam iransko nafto in dobite milijone ali pa boste deležni sankcij tudi sami". Dodal je, da je to "zelo podobno kot povabilo iz Ovalne pisarne, ki sem ga prejel sam pred nekaj tedni".