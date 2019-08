Gibraltar zavrnil zahtevo ZDA za pridržanje iranskega tankerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gibraltar je danes zavrnil zahtevo ZDA, da pridrži iranski tanker Grace 1, ker da krši ameriške sankcije proti Iranu. Gibraltarska vlada je sporočila, da ne morejo zahtevati tovrstne sodne odredbe, ker ameriške sankcije proti Iranu v EU ne veljajo. Ladja sicer po novem pluje pod iransko zastavo in z novim imenom.

Gibraltarske oblasti so tanker zasegle 4. julija zaradi suma, da je prevažal surovo nafto v Sirijo in s tem kršil sankcije EU. Gibraltarsko vrhovno sodišče pa je v četrtek odredilo izpustitev tankerja, ker so gibraltarske oblasti od Irana dobile zagotovila, da tanker tovora ne bo izkrcal v Siriji.

Ameriško pravosodno ministrstvo je nato v petek zahtevalo zaseg iranskega naftnega supertankerja, ker da krši ameriške sankcije, ko tovori nafto za iransko revolucionarno gardo. V ZDA so pred nekaj časa iransko gardo razglasili za teroristično organizacijo. A v Gibraltarju so to danes zavrnili.

Tanker je sicer pred pridržanjem v Gibraltarju plul pod zastavo Paname, a mu je ta nato odrekla pravico do plovbe pod to zastavo, ker naj bi ladja sodelovala ali bila povezana s financiranjem terorizma. Zdaj pluje pod iransko zastavo. Ladjo so tudi preimenovali iz Grace 1 v Adrian Darya-1.