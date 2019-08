ZDA izdale nalog za zaseg iranskega tankerja v Gibraltarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek izdalo nalog za zaseg iranskega naftnega supertankerja Grace 1 v Gibraltarju. To je storilo dan po tistem, ko je gibraltarski sodnik dovolil izpustitev pridržanega plovila.

Gibraltarske oblasti so tanker zasegle 4. julija zaradi suma, da je prevažal surovo nafto v Sirijo in s tem kršil sankcije EU. Vrhovno sodišče v Gibraltarju pa je v četrtek odredilo izpustitev tankerja, ker so gibraltarske oblasti od Irana dobile zagotovila, da tanker tovora ne bo izkrcal v Siriji.

Ameriško pravosodno ministrstvo je po tej odločitvi izdalo nalog za zaseg tankerja. Washington trdi, da lahko zaseže tanker Grace 1 in vso nafto na krovu na podlagi domnevnih kršitev mednarodnih gospodarskih sankcij.

Odredil je tudi zaseg 995.000 dolarjev z računa pri neimenovani ameriški banki, ki je povezana s podjetjem Paradise Global Trading LLC. Za slednje ZDA trdijo, da je povezano s podjetji, ki sodelujejo z iransko revolucionarno gardo, poroča britanski BBC.

Iz Velike Britanije in Gibraltarja za zdaj ni informacij o tem, ali bodo ukrepali v skladu z izdanim nalogom.