Iranski tanker izplul iz Gibraltarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranski tanker, ki so ga v začetku julija zasegle gibraltarske oblasti, je v nedeljo pozno zvečer izplul iz Gibraltarja. Oblasti tega britanskega prekomorskega ozemlja so v nedeljo zavrnile zahtevo ZDA, naj pridržijo iranski tanker Grace 1, ker da krši ameriške sankcije proti Iranu.

Izplutje tankerja, ki se je med pridržanjem preimenoval iz Grace 1 v Adrian Darya 1, je potrdil iranski veleposlanik v Londonu Hamid Baeidinedžad, gibraltarska televizija pa je objavila posnetek, na katerem je videti, kako je ladja izplula. S spletne strani za spremljanje pomorskega prometa marinetraffic.com je razbrati, da tanker pluje proti vzhodu.

Zasegli so ga, ker so sumili, da pelje nafto v Sirijo

Gibraltarske oblasti so tanker zasegle 4. julija zaradi suma, da je prevažal surovo nafto v Sirijo in s tem kršil sankcije EU. Gibraltarsko vrhovno sodišče je v četrtek odredilo izpustitev tankerja, ker so gibraltarske oblasti od Irana dobile zagotovila, da tanker tovora ne bo izkrcal v Siriji.

ZDA zahtevale zaseg tankerja

Ameriško pravosodno ministrstvo je nato v petek zahtevalo zaseg iranskega naftnega supertankerja, ker da krši ameriške sankcije, ko tovori nafto za iransko revolucionarno gardo. V ZDA so pred časom iransko gardo razglasili za teroristično organizacijo. A v Gibraltarju so to v nedeljo zavrnili. Tamkajšnja vlada je sporočila, da ne morejo zahtevati tovrstne sodne odredbe, ker ameriške sankcije proti Iranu v EU ne veljajo.

Tanker je sicer pred pridržanjem v Gibraltarju plul pod zastavo Paname, a mu je ta nato odrekla pravico do plovbe pod to zastavo, ker naj bi ladja sodelovala ali bila povezana s financiranjem terorizma. Zdaj pluje pod iransko zastavo.