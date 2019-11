Iranski predsednik: Odkrili smo novo naftno polje

"To je majhno darilo vlade za iranski narod," je dejal Rohani. Dodal je, da morajo naftno polje preiskati še strokovnjaki, preden bo Iran od njega lahko imel gospodarske koristi. Kljub temu pa gre po Rohanijevih besedah za pomembno odkritje v luči ameriških naftnih sankcij proti Iranu.

Iranske naftne zaloge so sicer ocenjene na 150 milijard 159-litrskih sodov nafte. Država je zaradi ameriških sankcij kljub temu zapadla v gospodarsko krizo; še posebej so Iran prizadele sankcije proti iranskemu naftnemu sektorju, ki je glavni vir dohodka za Iran.

ZDA sankcije proti Iranu uvedle po odstopu iz sporazuma o iranskem jedrskem programu

ZDA so sankcije proti Iranu uvedle po lanskoletnem odstopu iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. Ostale podpisnice sporazuma, Velika Britanija, Kitajska, Francija, Nemčija in Rusija, poskušajo sporazum ohraniti in se izogniti ameriškim sankcijam, a je to doslej obrodilo le malo sadov.

Po oceni Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) dnevna potreba po nafti po svetu trenutno znaša približno 100 milijonov 159-litrskih sodov nafte, do leta 2024 pa naj bi se ta povečala še za 12 odstotkov.

Iran je ustanovna članica Opeca. Že doslej je glede zalog nafte veljal za četrto državo na svetu, glede zalog zemeljskega plina pa drugo.