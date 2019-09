Savdska Arabija bi lahko že danes nadomestila tretjino izgubljene proizvodnje nafte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Savdska Arabija bi lahko že danes nadomestila tretjino izpada pri črpanju nafte, do katerega je prišlo zaradi sobotnih napadov na največjo rafinerijo nafte v državi. Zaradi napada na rafinerijo energetskega velikana Aramco je izpadla proizvodnja približno 5,7 milijona 159-litrskih sodov dnevno, približno polovica proizvodnje te države.

Savdski minister za energijo, princ Abdulaziz bin Salman je že včeraj napovedal, da bo država z obsežnimi zalogami poskrbela, da na trgu ne bo prevelikega šoka zaradi padca proizvodnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Del zalog bodo sprostile tudi ZDA, kljub temu pa so se cene nafte dvignile za več kot 10 odstotkov.

Strokovnjaki pri Energy Intelligence pa so danes zapisali, da je bi Aramco že danes lahko nadoknadil do 40 odstotkov izgubljene proizvodnje nafte oz. približno 2,3 milijona sodov.

Medtem pa so pri Wall Street Journal ocenili, da bo trajalo več tednov, da bo Savdska Arabija popolnoma nadoknadila izpad proizvodnje in odpravila škodo.

Hutijski uporniki napadli z droni

V Savdski Arabiji sta bili v soboto tarči napada z brezpilotnimi letali dve pomembni nahajališči nafte državnega podjetja Aramco na vzhodu države, pri tem pa tudi največja rafinerija nafte na svetu Abkaik. Oba napada sta zanetila požar, ki pa so ga kmalu imeli pod nadzorom.

Odgovornost za napade, do katerih prihaja v času regionalnih napetosti z Iranom, so prevzeli hutijski uporniki iz sosednjega Jemna. Poudarili so, da gre za zakonit odgovor na vojaško kampanjo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije proti njim v Jemnu.