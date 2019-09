Rijad: Proizvodnja nafte bo v celoti obnovljena do konca meseca

"V zadnjih dveh dneh smo obnovili polovico izgubljene proizvodnje," je po poročanju tujih tiskovnih agencij na novinarski konferenci povedal bin Salman in dodal, da bodo črpanje v celoti znova vzpostavili do konca meseca.

Četudi so ZDA za napade obtožile Iran, je savdski minister poudaril, da Rijad ne ve, kdo stoji za njimi. Odgovornost za napad so sicer prevzeli hutijski uporniki v Jemnu. Savdske oblasti so že sprožile preiskavo in pozvale mednarodne strokovnjake, da se jim pri tem pridružijo. Rijad tako že zbira dokaze "v skladu z mednarodnimi standardi".

Proizvodnja upadla za štiri milijone sodov dnevno

Savdska Arabija je pred napadi proizvedla 9,9 milijona sodov dnevno, od tega pa je sedem milijonov sodov izvozila - večinoma v azijske države. Po dogodku je proizvodnja upadla na 5,7 milijona sodov dnevno, kar predstavlja okoli šest odstotkov vse svetovne proizvodnje.

V ponedeljek so cene nafte poskočile za skoraj petino svoje vrednosti, v torek so krepko izgubile, danes pa so se normalizirale, a so še vedno višje kot pred napadi.