ZDA dosegla huda tropska nevihta. Dva mrtva. #video

Nesreča se je zgodila na območju na meji med Severno in Južno Karolino, ki ga je v ponedeljek dosegel rob tropske nevihte Alberto. Ta se je pred nekaj dnevi oblikovala nad Mehiškim zalivom in z vetrovi s hitrostjo sto kilometrov na uro na območju Panama Cityja na Floridi dosegel severnoameriško obalo. Na kopnem je nevihta izgubila hitrost in moč.

Alberto je prva nevihta letošnje orkanske sezone, ki se uradno začenja šele 1. junija. Imena za nevihte si vsako leto sledijo v abecednem vrstnem redu, obstajata pa ločena seznama za Atlantski in Tihi ocean.

Za novinarja in fotografa lokalne televizijske postaje WYFF News 4 je bilo usodno drevo, ki je padlo na njuno terensko vozilo. Njuno smrt je potrdil vodja gasilcev na območju Polk County Geoffrey Tennant, s katerim sta malo pred tem opravila intervju.

Kot je dejal Tennant, so ljudi na prizadetem območju pozvali k evakuaciji. Korenine drevesa, ki je ubilo televizijca, so bile najverjetneje zrahljane zaradi obilnega deževja, je poudaril.

Iz zvezne države Maryland medtem poročajo o ogromnem hudourniku, ki je bil posledica drugega nevihtnega sistema. Poplavne vode so v mesto Ellicott City prihrumele v nedeljo in po nekaj urah povzročile popolno opustošenje. V ponedeljek se je voda, ki je odnašala s seboj avtomobile in vse, kar ni bilo pritrjeno, umaknila, za njo pa so ostali dramatični prizori uničenja.

Voda je prihrumela nenadoma in ljudje so se zatekli v poslopja. Veteran letalskih sil Eddison Hermond je bil v restavraciji, v katero je prišla ženska in prosila, naj ji kdo pomaga najti in rešiti mačko. Hermond s skupino drugih se je odzval pozivu, vendar je veterana voda odnesla v neznano.

Ellicott City, ki leži ob reki Patapsco, je podobno hudo uro doživel julija 2016, vendar naj bi bila tokratna hujša. Takrat je v treh urah naenkrat padlo do 17 centimetrov dežja, v nedeljo pa več kot 20 centimetrov.

Podobne poplave so v nedeljo zajele tudi druga območja države Maryland, med njimi mesti Annapolis in Baltimore, guverner Larry Hogan pa je razglasil izredne razmere za vso državo.