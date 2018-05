ZDA zajelo prvo neurje letošnje orkanske sezone

V Mehiškem zalivu se je oblikovala prva letošnja tropska nevihta, ki ima dovolj močne vetrove, da si je prislužila ime in bo danes prepihala ter zalila območje na skrajnem zahodu ameriške zvezne države Florida in jug Alabame ter Misisipija.

Nevihta Alberto prihaja z jakostjo vetrov le 100 kilometrov na uro, na obalo pa naj bi zavila pri mestu Panama, se usmerila proti Alabami in Misisipiju, nato pa se bo počasi premikala proti severovzhodu. S seboj prinaša veliko dežja in pričakujejo poplave.

Alberto je malce pohitel, saj se uradna orkanska sezona v Atlantiku začne šele 1. junija, traja pa tja do konca novembra. Prihaja pa ravno pravi čas, da na praznični spominski dan pokvari vzdušje ob uradnem začetku poletne kopalne sezone v ZDA.

Američani se na spominski dan spominjajo padlih vojakov, obenem pa tudi uradno odprejo plaže in kopališča ter se podajo na lov za razprodajami.

Na zahodu Floride, v Alabami in Misisipiju bodo z začetkom kopalne sezone malce počakali, ker meteorologi opozarjajo na nevarnost visokih valov in tudi močne tokove.

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) letos pričakuje od deset do 16 močnih neurij, od tega med pet do devet orkanov in do štiri močne orkane najmanj 3. kategorije.