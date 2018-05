Letošnja orkanska sezona naj bi bila hujša od povprečne

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je v četrtek podala oceno letošnje orkanske sezone v Atlantskem oceanu, ki se uradno začne 1. junija. Letos pričakuje nekoliko hujšo sezono od povprečja z od deset do 16 močnimi neurji. Napoveduje od pet do devet orkanov in najmanj enega do štiri močne orkane najmanj tretje stopnje.