Orkanska burja ohromila promet na Hrvaškem, v Dalmaciji bo snežilo #video

Samo za osebna vozila je odprta tudi avtocesta od mejnega prehoda Jelšane proti Reki, most na Krk, pa tudi več odsekov jadranske magistrale na reškem območju ter most na otok Pag.

Zaradi zimskih pogojev je za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaprta vrsta državnih in lokalnih cest v Liki in Gorskem Kotarju, je dodal Hak. Voznike so opozorili, naj se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme.

Včeraj snežilo na Braču, danes bo pobelilo južno Dalmacijo

Začetek pomladi je na Hrvaškem zaznamoval sneg, ki je pobelil tudi nekatere dalmatinske otoke. Hrvaški mediji so poročali, da je v sredo snežilo na otoku Brač. Na 400 metrov visokem hribu Vidova gora so namerili deset centimetrov snega.

Meteorologi so tudi za danes napovedali sneženje v južni Dalmaciji ter silovito burjo ob Jadranu. Sneg pričakujejo še v Liki in v Slavoniji, medtem ko bo v večjem delu države prevladovalo sončno vreme.