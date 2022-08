Zaradi selfija mama dveh sinov zgrmela s pečine

Rosy Loomba was taking a photo with her husband at the Grampians' Boroka Lookout in December 2020 when she fell to her death. #9News https://t.co/mqMOAJRsAC — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 1, 2022

Poročilo mrliške oglednice, ki je do potankosti raziskala nesrečo 38-letne Rosy Loomba, opisuje, kaj se je tistega dne zgodilo v nacionalnem parku Victoria's Grampian v Avstraliji.

Incident se je začel, ko sta se Rosy in njen mož Basant pridružila vrsti, da bi na razgledni točki posnela fotografijo, medtem ko sta bila na družinskem sprehodu po gozdu s svojima sinovoma.

Ko sta prispela na vrsto, sta se zakonca odločila, da preplezata varnostno ograjo in na skalni polici posnameta selfi. Vse skupaj se je naglo sprevrglo v nočno moro, saj je Rosy spodrsnilo, izgubila je ravnotežje in obvisela na pečini.

Mož jo je obupano skušal povleči na varno, a brez uspeha in družina ter očividci so lahko le opazovali, kako je Rosy zgrmela 30 metrov v globino.

Bi več opozoril preprečilo tragedijo?

Policija Viktorije in prostovoljci državne službe za nujne primere so zaradi dostopa po težkem terenu potrebovali več kot šest ur, da so izvlekli truplo pokojne Rosy. Umrla je zaradi številnih poškodb, med njimi so bili najbolj usodni zlomi lobanje in hrbtenice.

Signs could prevent selfie deaths like Rosy Loomba at the Grampians’ Boroka Lookout, coroner finds https://t.co/KMwpwnvWhl — TwittBlog (@Mangakiko12) August 1, 2022

Namestnica državnega mrliškega oglednika Jacqui Hawkins je v ponedeljek povedala, da je na območju nujna dodatna previdnost, saj se navdušenci nad selfiji še naprej zgrinjajo na nevarno razgledno točko:

"Opazila sem, da obiskovalci parkov še naprej plezajo prek ograj, da bi dostopali do najboljše razgledne točke za fotografijo ali pa zgolj iz radovednosti," je še dejala Hawkinsova.

V času smrti Rosy Loombe je bilo na razgledni točki še 30 ljudi, ki so čakali, da posnamejo svojo fotografijo. Hawkinsova je priporočila, da v parku namestijo dodatne opozorilne znake na tem območju, ki izrecno navajajo, da so ljudje umrli in se resno poškodovali.