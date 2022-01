Zaradi selfija sedemnajstletnika ob plezanju na vagon ubil električni tok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub vsem naporom medicinskega osebja Klinike za otroško kirurgijo UKC Niš je 17-letnik iz okolice Vranja zaradi posledic poškodb danes umrl.

Ob sprejemu v UKC Niš je bil v kritičnem stanju, 80 odstotkov njegovega telesa je bilo opečenega, odpovedale so mu tudi ledvice, so sporočili.

Kot so še zapisali na 24sedam, naj bi se fant na vagon povzpel, ker je želel narediti selfi. Prijatelji, ki so bili ob nesreči z njim, to zanikajo.