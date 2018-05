Zaradi posledic segrevanja ozračja družine tožijo EU

Zaradi groženj, ki jih za njihova življenja pomenijo podnebne spremembe, je več družin iz osmih evropskih in drugih držav na Sodišču EU vložilo tožbo proti EU. Vztrajajo, da mora EU storiti več za omejitev podnebnih sprememb, pri tem opozarjajo pa nevarnost suš, taljenje ledenikov, višanje gladine morja in poplave.

Družine, ki so vložile skupinsko tožbo, prihajajo iz Portugalske, Nemčije, Francije, Italije, Romunije, Kenije in Fidžija, pridružila pa se jim je tudi mladinska organizacija ljudstva Sami iz Švedske.

Družine sporočajo EU, da utegne biti škoda zanje katastrofalna

Kot je pojasnila njihova odvetnica Roda Verheyen, gre za ljudi, ki med drugim živijo blizu obal, imajo v lasti gozdove ter živijo v gorah in so priče taljenju ledenikov. Podnebne spremembe nanje vplivajo že zdaj, zato družine EU sporočajo, da mora storiti vse, kar lahko, da jih zaščiti, sicer bo škoda zanje katastrofalna.

Glede na navedbe odvetnikov skupine gre za prvo tovrstno tožbo proti EU. V preteklosti so bile tožbe s podobno vsebino vložene v prizadevanjih, da bi vlade posameznih držav prisilili v ostrejše ukrepanje proti podnebnim spremembam.

Zaveze iz pariškega mirovnega sporazuma ne bodo ustavile segrevanja ozračja

Svetovni voditelji so se leta 2015 v Parizu zavezali k omejitvi globalnega segrevanja na največ dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijskimi ravmi. To bi dosegli z omejitvami izpustov toplogrednih plinov, ki med drugim nastajajo z gorenjem fosilnih goriv.

V skladu s pariškim podnebnim sporazumom so države predložile svoje obljube o omejitvah, a kljub omenjenim zavezam se bo Zemlja po pričakovanjih strokovnjakov segrela za tri stopinje Celzija. Pri tej ravni se glede na napovedi znanstvenikov obetajo bolj pogoste hude nevihte, daljše suše in višanje gladine morja, ki bo zalilo več otokov.

Za zdaj še ni znano, ali bo Sodišče EU tožbo tudi obravnavalo

EU se je zavezala, da bo do leta 2030 omejila izpuste toplogrednih plinov za 40 odstotkov v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Kot opozarjajo tožniki, to ni dovolj za zaščito njihovih osnovnih pravic, kot so pravica do življenja, zdravja, imetja in poklica.

Tožniki hočejo, da Sodišče EU v Luksemburgu Unijo in države članice prisili, da pomembno dopolnijo številne direktive s področja omejevanja izpustov toplogrednih plinov. Sodišče bo sicer šele čez nekaj mesecev sporočilo, ali bo obravnavalo primer, ki je bil uradno vložen danes.