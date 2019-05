Zaradi poskusa državnega udara obsodili opozicijska politika

Višje sodišče v Podgorici je danes voditelja črnogorske opozicijske koalicije Demokratična fronta (DF) Andrijo Mandića in Milana Kneževića obsodilo na pet let zapora zaradi terorizma in sodelovanja pri organizaciji poskusa državnega udara v Črni gori na dan parlamentarnih volitev 16. oktobra 2016 z namenom preprečitve vstopa države v Nato.

Sodnica Suzana Mugosa je povedala, da je bila naloga obsojencev, da razglasijo zmago Demokratične fronte, v kateri so združene proruske, prosrbske in srbske nacionalistične stranke, na volitvah in tako preprečijo vstop države v Nato. Na volitvah je sicer prepričljivo zmagala Demokratska stranka socialistov sedanjega predsednika države Mila Đukanovića, ki je na oblasti od leta 1991.

Sodišče, ki je vseh 14 obtoženih danes spoznalo za krive, je ob tem ostalih 12, med katerimi sta tudi dva Rusa, obsodilo na zaporne kazni od leta in pol do 15 let, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Moskva svojih dveh državljanov ne želi izročiti Črni gori

Med obsojenimi sta tudi dva ruska državljana, ki sta po navedbah tožilstva agenta ruske obveščevalne agencije GRU, Eduard Šišmakov in Vladimir Popov, ki ju Moskva ne želi izročiti Črni gori. V odsotnosti so ju obsodili na najvišji kazni - 15 oziroma 12 let zapora zaradi organizacije kriminalne skupine, ki naj bi načrtovala vdor v parlament ter ugrabitev ali umor takratnega premierja Đukanovića.

Zaradi istih obtožb je na sedem let zapora obsodilo tudi dva srbska državljana, Nemanjo Ristića in Predraga Bogićevića, ki pa ju Srbija ni izročila Črni gori.

Na zaporne kazni so obsodili tudi več drugih srbskih državljanov. Na osem let zapora so obsodili nekdanjega načelnika srbske žandarmerije Bratislava Dikića, pet članov srbskega četniškega gibanja pa na zaporne kazni od leta in šest mesecev do treh let. Eni obsojenki je sodišče prisodilo pogojno kazen.

Moskva zanika vpletenost

Moskva je zanikala kakršnokoli vpletenost v načrtovanje poskusa udara.

Pred izrekom kazni sta voditelja Demokratične fronte Mandić in Medojević napovedala, da se bosta v primeru obsodbe na vse načine uprla, da bi ju odpeljali v zapor. DF je opozoril, da bo prišlo do destabilizacije države.

Od začetka sojenja so sicer trdili, da gre za politični proces in lov na čarovnice, katerega cilj je uničenje opozicije, saj je bila koalicija DF glavni tekmec vladajoče stranke na volitvah.

Sodba še ni pravnomočna, oba voditelja DF pa se izreka kazni na sodišču nista udeležila, čeprav bi se ga po zakonu morala.

Sojenje razglasili za sojenje stoletja

Na sodišču in okoli sodišča je danes okrepljena policijska varnost. Promet na območju je zaprt. V državi je bilo namreč že nekaj dni pred izrekom kazni napeto zaradi omenjenega sporočila DF, da ne bodo dovolili, da bi njihova voditelja zaprli. Ob tem so napovedali "posebne ukrepe proti nosilcem oblasti v državi".

Lokalni mediji so sojenje razglasili za sojenje stoletja. Začelo se je septembra 2017 in je trajalo leto in pol. V okviru sojenja je potekalo 170 obravnav, ki so jih prvič v zgodovini Črne gore neposredno prenašali na državni televiziji.

Za razburjanje pred izrekom kazni je marca letos poskrbela priča Saša Sindjelić, ki je spremenil svojo izjavo na sodišču. Dejal je, da državni udar verjetno ni bil načrtovan, kot je trdil, ampak le demonstracije v podporo prosrbskim strankam. Vse obsojence so sicer prijeli dan pred volitvami.

Črna gora je leta 2017 postala članica Nata.